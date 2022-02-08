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    Макрон прилетів у Київ

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    Еммануель Макрон і Володимир Зеленський проведуть зустріч у Маріїнському палаці - Макрон прилетів у Київ
    Еммануель Макрон і Володимир Зеленський проведуть зустріч у Маріїнському палаці
    фото: EPA

    Разом із Макроном в Україну приїхав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

    Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України, де проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

    «Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції – ІФ) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (закордонних справ України – ред.) Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України», – написав де Понсен у Twitter у вівторок.

    Як відомо, 8 лютого Макрон здійснить візит до України. Переговори Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського відбудуться у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.

    Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

    Це перший офіційний візит лідера Французької Республіки до України з 1998 року. Жак Ширак був останнім президентом Франції, який відвідав Київ 24 роки тому.

    Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

    Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

    Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

    Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.


    Теги: Київ Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент
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    Макрон прилетів у Київ