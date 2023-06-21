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НАТО прийме багаторічний пакет допомоги для України на наступному саміті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
НАТО прийме багаторічний пакет допомоги для України на наступному саміті
Найближчий саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами генсека НАТО, завдяки цій допомозі українські військові стануть силою, яка працює за стандартами Альянсу 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Україні подальшу допомогу в модернізації ЗСУ. Вже на саміті у липні буде ухвалено відповідне рішення. Про це повідомляє Handelsblatt.

«Під час саміту союзники приймуть багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО», – заявив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, завдяки цій допомозі українські військові «мають здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО».

Він також згадав про просування українських сил на фронті у цьому контексті.

«Ми бачимо, як Україна знову отримує землю після кількох місяців навчання та оснащення своєї армії. Але місцевість складна, і російська армія створила сильні оборонні позиції, у тому числі мінні поля та протитанкові загородження. Українцям непросто рухатися вперед – тому така важлива підтримка», – заявив Столтенберг.

Зазначимо, що найближчий саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Нагадаємо, що США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні. У середу і четвер у Лондоні пройде конференція з відновлення України, на якій понад 1000 іноземних офіційних осіб з більш ніж 60 держав, а також керівники підприємств і глобальні інвестори обговорять, як допомогти країні відновитися.

Також Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ

Теги: НАТО фінансування Єнс Столтенберг

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