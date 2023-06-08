Генштаб ЗСУ спростував заяви західних ЗМІ про контрнаступ – Reuters

ЗСУ утримують ініціативу на більшості ділянок фронту

Генеральний штаб Збройних сил України спростував повідомлення західної преси про початок повномасштабного контрнаступу українських сил. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Низка медіа повідомили 8 червня, що українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни. Так, журналісти написали про це у контексті того, що підрив Каховської ГЕС стався у той момент, коли Україна готувалася до контрнаступу. Агентство нагадало, що NBC news, посилаючись на старшого офіцера і солдата, який знаходиться поблизу лінії фронту, повідомила, що наступ почався. Крім того, газета Washington Post з посиланням на «чотирьох осіб» із збройних сил заявила те саме.

«Відповідаючи на запитання про ці повідомлення, представник Генерального штабу збройних сил України сказав: «У нас немає такої інформації», – повідомляє Reuters.

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Крім того, агентство зазначило, що у своєму щоденному брифінгу по Україні міністерство оборони Великої Британії 8 червня повідомило про тяжкі бої на «численних ділянках фронту», додавши, що Київ утримує ініціативу на більшості дільниць.

Як повідомлялося, анонімні джерела в інтерв'ю західним The Washington Post повідомили, що Україна сьогодні, 8 червня, розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії.

Триває 470-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.