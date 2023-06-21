Британія оголосила великий пакет фінансової допомоги для України

Велика Британія надасть кредитні гарантії Україні на суму$3 млрд

Велика Британія надасть великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи $3 млрд додаткових гарантій для розблокування кредитування Світового банку та 240 млн фунтів стерлінгів (понад $305 млн) двосторонньої допомоги. Про це 21 червня заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час відкриття міжнародної конференції з відновлення України в Лондоні.

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«Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічну підтримку економіки України. І протягом наступних трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 млрд доларів», – заявив Ріші Сунак.

Зазанчимо, що в Лондоні 21 та 22 червня проходитиме міжнародна конференція, присвячена післявоєнному відновленню України. У заході візьмуть участь лідери та представники більш ніж 60 країн, а також понад 400 компаній із 38 країн. Україну на конференції представляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, що 19 червня Зеленський провів телефонну розмову із прем’єром Британії. За словами українського президента, у ході розмови обговорювали оборонні потреби України, подальшу співпрацю між країнами «задля розширення спроможностей на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї», а також перебіг бойових дій на фронті.

Крім того, генсек НАТО заявив, що Альянс прийме багаторічний пакет допомоги для України на наступному саміті.