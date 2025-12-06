Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

США оновили стратегію нацбезпеки. Що це означає для України?

США оновили стратегію нацбезпеки. Чого чекати Україні?
Америка хоче передбачуваності на європейському фронті

США оприлюднили оновлену стратегію нацбезпеки. Цікавий документ для аналізу. Його багато хто чекав, але мало хто справді читатиме. Дарма. Бо там виписано, куди Сполучені Штати рухатимуться у першу чергу.

  1. Вашингтон повертається до дуже простого принципу – «Американський інтерес (Америка) понад усе». Ніякої романтики про «спільні цінності», максимум прагматизму. Якщо це комусь здається занадто суворим у світі тотального хаосу, я вас вітаю, ви не читали попередні стратегії.
  2. Росія офіційно визначена як загроза не Україні, а євроатлантичному порядку. Тобто розмови про «перезавантаження» чи «стратегічну стабільність» – це більше про намір окремих людей в оточенні Трампа, ніж про спільне бачення офіційних інституцій. У документі прямо написано – обмежувати, стримувати, позбавляти інструментів впливу.
  3. На першому місці тепер Китай. Все інше – похідне. І тут головний висновок для нас, що війна в Європі не має забирати у США концентрацію на Китаї. І це означає, що Вашингтон буде шукати не ідеальні рішення для України, а робочі. Ті, що не створюють «розриву шаблону» у їхній глобальній грі.

Що це означає для України?

  • По-перше, що ми важливі. Але не у центрі уваги. Америка хоче передбачуваності на європейському фронті. Це не про мир «на умовах агресора», але й не про нескінченне розхитування. Їм потрібен стабільний формат, який не висмоктує ресурси.
  • По-друге, українське питання тепер читається через китайський фокус. Подобається нам це чи ні, – це факт. Будь-який новий формат переговорів, гарантій чи домовленостей оцінюватимуть за критерієм: «Чи не послаблює це США у протистоянні з Китаєм?».
  • По-третє, гарантії безпеки – це вже не про красиві слова. Це про обмеження російської здатності воювати. Тобто ставка робиться на стримування, а не на повернення світу у стан 1991 року.
  • По-четверте, Україна має показувати суб’єктність, а не чекати спасіння. Стратегія США дуже прозоро говорить, що підтримуватимуть тих, хто не створює хаосу у себе вдома. Тих, хто демонструє, що може тримати лінію – і на фронті, і у політиці (вітання внутрішньополітичному порядку денному).

А тепер не про текст стратегії, а про логіку. Американці інвестують туди, де є шанс на результат. Україна повинна бути не «це складний кейс, але ми тримаємось», а «це проєкт, який працює навіть у війні».

У світі сьогодні виграють ті, хто здатен бути прогнозованим. І нова стратегія США просто підказує те, що ми і так знаємо. Що найкращі гарантії безпеки – це наша власна спроможність (військова, економічна, політична). А вже після неї – документи, декларації й дипломатичні формати.

