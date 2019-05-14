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    Думки вголос

    Опоненти Зеленського вже морально готові до розпуску Ради

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Опоненти Зеленського вже морально готові до розпуску Ради
    Володимир Зеленський

    Про інаугурацію і розпуск парламенту

    Настрої, які панують в парламенті на сьогодні, - голосувати за усі можливі дати інаугурації нового президента - від 19-го травня до 1 червня. Що це означає на практиці? Що жодна із постанов, зареєстрованих сьогодні, може бути не підтримана.

    Масла в вогонь додало відеозвернення Зеленського. Бо Україна все ж парламентсько-президентська республіка, а не навпаки. І багато хто сприйняв слова обраного президента як ультиматум та тиск на Раду. (Кажуть, що такий жорсткий стиль відеозвернення був реакцією на зареєстровану постанову про інаугурацію 1 червня, яку вніс Олександр Сугоняко, депутат, близький до Юрія Луценка). Тому є нюанси...

    Що ж до розпуску парламенту, то очікується, що рішення буде прийняте за результатами голосування за відставку Генпрокурора і призначення нового. Це перше, що планує внести в зал ВР Зеленський. І якщо Рада провалить цю ініціативу, за версією Зе-команди, це стане політичною мотивацією для її розпуску.

    Найцікавіше, що до розпуску парламенту опоненти Зе (в першу чергу БПП) морально готові. І навіть вважають, що такий сценарій більш вигідний, ніж строкові вибори восени.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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