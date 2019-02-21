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    Думки вголос

    Захід боїться злити путінського дракона

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Володимир Путін - Захід боїться злити путінського дракона
    Володимир Путін

    «Запад нам поможет»... ага...

    На днях мав неформальну зустріч з одним із колишніх функціонерів, причетних до західного безпекового сектору. Був вражений його рекомендацією (треба розуміти, яка обговорюється в багатьох колах), що, мовляв, Україна має запропонувати Заходу і, відповідно, Росії свій сценарій виходу з ситуації, яка склалася на Донбасі. І що такої ініціативи чекає Захід, бо більшої підтримки, ніж та, яка була раніше, нам очікувати не потрібно. Ця заява мене вивела із рівноваги.

    Бо вважаю, що Захід і організація, у якій цей поважний пан мав честь служити на досить високій посаді, несуть безпосередню відповідальність за свою бездіяльність, яку вони продемонстрували спочатку у Грузії 2008-го року, потім - за злочинне «висловлювання занепокоєння» щодо Криму, і нарешті - як наслідок - за ситуацію на Донбасі.

    А тепер Захід очікує від нас ініціатив. Так вони всі готові і відомі. Тільки допомагати Україні імплементовувати їх чомусь ніхто не береться, щоб не роздраконити путінського дракона ще більше.

    Єдине, що повинні розуміти ми самі, що маємо вистояти. І сподіватися потрібно на себе. Як і тоді, в 2014-му.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

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