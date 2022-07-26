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    Думки вголос

    ООН ризикує повторити долю Ліги Націй

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

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    • Розсилка
    Війна в Україні показала, що міжнародна бюрократія цілковито безсила перед правом сильного - ООН ризикує повторити долю Ліги Націй
    Війна в Україні показала, що міжнародна бюрократія цілковито безсила перед правом сильного
    фото: ЗСУ

    Нинішня криза має всі шанси призвести до Третьої світової

    Те, що угоди з росіянами не варті паперу, відомо давно. Але зараз, з угодою про зерно, вони не просто плюють в обличчя Україні. З цим ми точно розберемося. Вони знищують ООН, як гаранта домовленостей…

    Не так давно Прем’єрка Нової Зеландіі сказала про нагальну потребу реформи ООН, адже ця структура не впоралася з кризою в Україні.

    Це очевидна реальність. Нинішня ООН повторює долю Ліги Націй, і дай Бог, аби нинішня криза не призвела до третьої світової. Я би сказала більше – без реформи історія повторюватиметься.

    Якою має бути така реформа. Є щонайменше три складові:

    1. Добро має бути з кулаками. Воєнна складова в організації має бути багатократна посилена. Якщо Генасамблеї ООН більшістю голосує за визнання агресії, це має означати залучення миротворців ООН для врегулювання конфлікту. Без цього компоненту з ООН ніхто не буде рахуватися.
    2. Має відбутися переформатування Ради Безпеки ООН і позбавлення права голосу країни-агресора, якщо такою її визнала більша частина від складу Генасамблеї.
    3. Прапор ООН і місії ООН повинні мати безумовні права в умовах конфлікту для вирішення гуманітарних проблем і жорстко дотримуватися всіма учасниками будь якого конфлікту. Ніхто і ніколи не буде рахуватися з організацією, яка не здатна забезпечити жодну місію з порятунку дітей та цивільних, наприклад.

    Війна в Україні показала, що міжнародна бюрократія цілковито безсила перед правом сильного, і в умовах наявності і задіяння ядерної зброї це може призвести до катастрофи всього людства.

    І тому принцип «Змінюйся або помри» може бути пророчим щодо долі ООН. Або росіяни просто випалять всю систему, створену після Другої світової… І тоді знов з чистого листа.

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

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    Теги: росія окупанти реформа історія ООН війна зерно криза Україна окупація #stoprussia
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    ООН ризикує повторити долю Ліги Націй