ООН ризикує повторити долю Ліги Націй

Війна в Україні показала, що міжнародна бюрократія цілковито безсила перед правом сильного

Нинішня криза має всі шанси призвести до Третьої світової

Те, що угоди з росіянами не варті паперу, відомо давно. Але зараз, з угодою про зерно, вони не просто плюють в обличчя Україні. З цим ми точно розберемося. Вони знищують ООН, як гаранта домовленостей…

Не так давно Прем’єрка Нової Зеландіі сказала про нагальну потребу реформи ООН, адже ця структура не впоралася з кризою в Україні.

Це очевидна реальність. Нинішня ООН повторює долю Ліги Націй, і дай Бог, аби нинішня криза не призвела до третьої світової. Я би сказала більше – без реформи історія повторюватиметься.

Якою має бути така реформа. Є щонайменше три складові:

Добро має бути з кулаками. Воєнна складова в організації має бути багатократна посилена. Якщо Генасамблеї ООН більшістю голосує за визнання агресії, це має означати залучення миротворців ООН для врегулювання конфлікту. Без цього компоненту з ООН ніхто не буде рахуватися. Має відбутися переформатування Ради Безпеки ООН і позбавлення права голосу країни-агресора, якщо такою її визнала більша частина від складу Генасамблеї. Прапор ООН і місії ООН повинні мати безумовні права в умовах конфлікту для вирішення гуманітарних проблем і жорстко дотримуватися всіма учасниками будь якого конфлікту. Ніхто і ніколи не буде рахуватися з організацією, яка не здатна забезпечити жодну місію з порятунку дітей та цивільних, наприклад.

Війна в Україні показала, що міжнародна бюрократія цілковито безсила перед правом сильного, і в умовах наявності і задіяння ядерної зброї це може призвести до катастрофи всього людства.

І тому принцип «Змінюйся або помри» може бути пророчим щодо долі ООН. Або росіяни просто випалять всю систему, створену після Другої світової… І тоді знов з чистого листа.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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