ООН ризикує повторити долю Ліги Націй
Нинішня криза має всі шанси призвести до Третьої світової
Те, що угоди з росіянами не варті паперу, відомо давно. Але зараз, з угодою про зерно, вони не просто плюють в обличчя Україні. З цим ми точно розберемося. Вони знищують ООН, як гаранта домовленостей…
Не так давно Прем’єрка Нової Зеландіі сказала про нагальну потребу реформи ООН, адже ця структура не впоралася з кризою в Україні.
Це очевидна реальність. Нинішня ООН повторює долю Ліги Націй, і дай Бог, аби нинішня криза не призвела до третьої світової. Я би сказала більше – без реформи історія повторюватиметься.
Якою має бути така реформа. Є щонайменше три складові:
- Добро має бути з кулаками. Воєнна складова в організації має бути багатократна посилена. Якщо Генасамблеї ООН більшістю голосує за визнання агресії, це має означати залучення миротворців ООН для врегулювання конфлікту. Без цього компоненту з ООН ніхто не буде рахуватися.
- Має відбутися переформатування Ради Безпеки ООН і позбавлення права голосу країни-агресора, якщо такою її визнала більша частина від складу Генасамблеї.
- Прапор ООН і місії ООН повинні мати безумовні права в умовах конфлікту для вирішення гуманітарних проблем і жорстко дотримуватися всіма учасниками будь якого конфлікту. Ніхто і ніколи не буде рахуватися з організацією, яка не здатна забезпечити жодну місію з порятунку дітей та цивільних, наприклад.
Війна в Україні показала, що міжнародна бюрократія цілковито безсила перед правом сильного, і в умовах наявності і задіяння ядерної зброї це може призвести до катастрофи всього людства.
І тому принцип «Змінюйся або помри» може бути пророчим щодо долі ООН. Або росіяни просто випалять всю систему, створену після Другої світової… І тоді знов з чистого листа.
Джерело: блог Вікторії Сюмар