Бійці ЗСУ ліквідували командира вертолітної ланки РФ

Олександр Савельєв зробив «крок доброї волі»

Збройні сили України ліквідували командира вертолітної ланки Російської Федерації майора Олександра Савельєва. Про те, що Савельєва офіційно «денацифікували» і «демілітаризували» повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Twitter.

«Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався та демілітаризувався», – йдеться в повідомленні.

командир вертолетного звена 487 овп майор Савельев Александр сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался.

Слава Нації

Смерть ворогам

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/GwJemrNY67 — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 26, 2022

Раніше повідомлялося, що українські бійці знищили чергового російського майора, причетного до бомбардувань із Су-34. Це пілот винищувача-бомбардувальника ворожих воєнно космічних сил Равіль Гаттаров.

До цього, у ході війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов.

Також Збройні сили України ліквідували чергового російського майора Євгена Кушенка з Новосибірська.

До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.