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    Події в Україні

    Бійці ЗСУ ліквідували командира вертолітної ланки РФ

    Бійці ЗСУ ліквідували командира вертолітної ланки РФ
    фото: Анатолій Штірліц/Telegram

    Олександр Савельєв зробив «крок доброї волі»

    Збройні сили України ліквідували командира вертолітної ланки Російської Федерації майора Олександра Савельєва. Про те, що Савельєва офіційно «денацифікували» і «демілітаризували» повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Twitter.

    «Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався та демілітаризувався», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що українські бійці знищили чергового російського майора, причетного до бомбардувань із Су-34. Це пілот винищувача-бомбардувальника ворожих воєнно космічних сил Равіль Гаттаров.

    До цього, у ході війни в Україні загинув російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов.

    Також Збройні сили України ліквідували чергового російського майора Євгена Кушенка з Новосибірська.

    До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Бійці ЗСУ ліквідували командира вертолітної ланки РФ