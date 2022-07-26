Окупанти дають маріупольцям воду з фекаліями, – Андрющенко

Така вода є передумовою виникнення інфекційних хвороб

Російські загарбники намагаються поїти маріупольців водою з фекаліями, проте називають її «питною та очищеною». Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Вода має в своєму складі – коліформи. Простою мовою воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вода змішана з фекальній речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб (зокрема дизентерії)», – йдеться в повідомленні.

Воду, яку видають за питну, пити не можна. Її набирають в річці Кальчик. Тепер це підтверджено дослідженням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі люди відмовляються працювати на будівництві у загарбників. Так, на ММК ім. Ілліча робітники влаштували бунт, відмовившись виходити на роботу на замінованій території меткомбінату.

Як відомо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Крім цього, російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.