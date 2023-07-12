Саміт НАТО. Україні знов сказали про «відкриті двері», але не запросили в них заходити

Вікно можливостей з виборами в США може зачинитися...

Є не так багато речей, які я вважаю життєво важливими… членство в ЄС І НАТО – це ледь не топ пункти в цьому переліку.

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Це важливо – зберегти себе в демократичній західній цивілізації, мати можливість розвитку і безпеки. Мати можливість майбутнього, а не стати «сірою зоною» чи «мостом» поміж різними цивілізаціями…

Вчора не був вдалий день для України у Вільнюсі. Нам знов сказали про «відкриті двері». Але не запросили в них заходити. Допоки не будемо готові.

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Готовність – це і про мир, і про демократію. Про всю ту систему балансів і рівноваг, що тримають західну цивілізацію , і які глибинно не працюють в Україні. Час вже бути відвертими з самими собою…

Відсутність незалежних і ефективних інститутів, як судів, так і парламенту та уряду. Це більше ніж інституції, це гілки влади, і це вкрай слабкі ланки в політичній системі.

Повна монополія влади на телеринку. Опозицію туди включають раз на півроку і то на специфічні теми.

В країні відсутні суспільні дискусії поза соцмережами. І ви дивуєтесь, чому все зривається на срач?.. А нам точно є про що дискутувати з огляду на порядок денний, який означили ЄС і НАТО.

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Про верховенство права теж все зрозуміло. Знов чергова спроба контролювати суди через право вето президента на призначення кожного! судді.

Місцеве самоврядування – ще один стовп демократії європейського штибу, який і справді ефективний, але який пиляють з усіх боків на догоду примхам центральної влади контролювати «вся і всіх»…

Цей перелік можна продовжувати.

Так от: ми платимо за свою країну неймовірно високу ціну. Бути в НАТО – це ледь не єдиний формат збереження України, бо навіть у разі поразки росія лише збиратиметься з силами для наступного удару…

Виконати домашнє завдання, написане нам в Брюсселі і Вільнюсі – повністю в наших інтересах. І робити це треба вже від сьогодні.

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Дуже чекаю євроінтеграційних законів вже на наступному засіданні парламенту. Через егоїзм і авторитарні амбіції ми не маємо права не скористатися історичним шансом для своєї країни і мільйонів українців…

І останнє – в нас є рік. Далі вікно можливостей з виборами в США може зачинитися. Теж варто розуміти…