Головна Думки вголос Олексій Панич
search button user button menu button
Олексій Панич Філософ, перекладач та громадський діяч

Саміт НАТО. Не варто тиснути на Байдена

glavcom.ua
Джо Байден
фото з відкритих джерел

Не накручуйте себе надмірно у цьому питанні, щоби потім не довелося розчаровуватися в союзниках

Можу, звісно, помилятися, але посилення публічного тиску на Байдена перед самітом НАТО може призвести лише до зворотнього результату. Просто тому, що президент США (а) не діє під тиском, і (б) не може дозволити будь-кому подумати, що він може діяти – а також змінювати свої рішення – під тиском.

Тому здається мені, що запрошення приєднатися до НАТО Україна у Вільнюсі точно не отримає. Отримає щось на зразок second best option – «ось вам зброя, ось гарантії ізраїльського типу, а про решту поговоримо після війни» – але запрошення ні.

Мораль: не накручуйте себе надмірно у цьому питанні, щоби потім не довелося розчаровуватися в союзниках. Вони не ідеальні, але (а) кращих в нас не було й не буде, а (б) розчарування в них точно не дасть нам жодного конструктиву на майбутнє.

Пам'ятаєте кампанію «НАТО, закрий нам небо!», єдиним підсумком якої стало кількамісячне соціологічно значуще розчарування українців в ідеї приєднатися до НАТО? Тоді навіть деякі притомні й розумні люди на певний час повірили, що це реально, просто НАТО «не хоче цього робити». Потім в ОПУ зрозуміли, що ця карта на переговорах з Росією все одно не зіграє – а отже, немає заради чого хитати українців від НАТО до «озброєного нейтралітету» – і відкрутили довіру до НАТО назад. Ну от, не треба цей шлях «розчарування в НАТО» проходити на «біс», хай наскільки щирою з боку українців є ця накрутка.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО Джозеф Байден Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні ціни на електроенергію станом на 8 липня будуть найнижчі в регіоні
За тиждень ціни на електрику для промисловості упали на майже на 30%
7 липня, 16:46
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО – ЗМІ
4 липня, 04:16
Церква Спаса на Берестові у Києво-Печерській лаврі. Як представляє цю пам’ятку Національний заповідник?
Деокупація мізків. Як позбутися «російських маркерів» у Києво-Печерській лаврі
23 червня, 21:30
Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні
Уряд Австрії виділить ще €18 млн для допомоги українцям
20 червня, 23:14
Уряд призначив Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року
Справа Лозинського: суд змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра
19 червня, 17:37
Юрко Юрченко з перших днів повномасштабної війни Росії проти України встав на захист нашої країни
Юрко Юрченко «проїхався» по українських артистах-утікачах
18 червня, 20:11
Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба
Кулеба прокоментував заяви Пєскова щодо «демілітаризації» України
18 червня, 14:58
Словаччина припинила експлуатацію радянських винищувачів улітку 2022 року
Польща, Угорщина й Чехія захищатимуть небо над Словаччиною: причина
12 червня, 19:36
Єврофани дуже шанують артистів з України
Продюсер Герман Нєнов пояснив, чому Руслана не виступала у фіналі «Євробачення»
11 червня, 10:04

Олексій Панич

Саміт НАТО. Не варто тиснути на Байдена
Саміт НАТО. Не варто тиснути на Байдена
У Кремля залишилась лише одна зброя. Яка саме
У Кремля залишилась лише одна зброя. Яка саме
У світі назріла класична «революційна ситуація». Що найбільше тривожить
У світі назріла класична «революційна ситуація». Що найбільше тривожить
Дуже коротка історія Російської імперії
Дуже коротка історія Російської імперії
Чому громадські активісти та волонтери страждають від податкової
Чому громадські активісти та волонтери страждають від податкової
Чи можливо взагалі перемогти ядерну державу?
Чи можливо взагалі перемогти ядерну державу?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
16K
Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)
15K
Гніздо русского міра на Київщині і його творець
14K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
9918
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
8856
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС

Новини

Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Вчора, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Вчора, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту