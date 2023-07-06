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Євроінтеграція під загрозою. Порошенко зробив тривожну заяву

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Євроінтеграція під загрозою. Порошенко зробив тривожну заяву
Петро Порошенко
фото: Європейська солідарність

Експрезидент: якщо передвступні переговори не почнуться в цьому році – невідомо коли вони взагалі почнуться

Петро Порошенко після засідання Парламентського комітету Асоціації України та ЄС заявив журналістам, що Збройні Сили зараз роблять головний внесок для вступу нашої держави у Європейський Союз. Тому усі гілки влади мають сконцентрувати зусилля і виконати перелік рекомендацій Єврокомісії, щоб до кінця року почалися передвступні переговори – каже Порошенко.

«Головну справу зробили наші воїни, а решту ще треба зробити. Не треба шукати інших шляхів. Я почув в Брюсселі фразу – «це не про переговори і не про компроміси». Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус, а це те, що треба виконати. Припиніть дискусії і працюйте», – зауважив п’ятий президент.

«Моя мета – максимально зробити все, щоб у жовтні Єврокомісія проголосувала за початок переговорів про майбутній вступ України до Євросоюзу. А в грудні Європейська Рада має проголосувати про початок переговорів. Я – оптиміст, але ми маємо дуже-дуже важко працювати, бо від цих двох місяців залежить майбутнє України. Як колись сказав Ландсберґіс – відомий друг України, один із лідерів Литовської держави: НАТО – це про життя, а Євросоюз – це про високі стандарти життя. І коли ми будемо саме так розуміти це, то все у нас буде добре. Цьому було присвячене наше перебування в Брюсселі», – зазначає Порошенко.

«В європейську частину парламентського комітету Асоціації входять справжні друзі України. Там немає жодного байдужого, там немає жодного скептика. Треба навчитися слухати їх рекомендації, бо в них болить серце за Україну. І вони це демонстрували роками. Коли вони говорять, що ми маємо зробити – це така чесна і пряма розмова», – говорить Порошенко.

Він також зауважив: якщо передвступні переговори не почнуться в цьому році – невідомо коли вони взагалі почнуться.

«Це відкине Україну від європейської інтеграції і створить додаткові загрози існування держави», – вважає Порошенко. Він застеріг від безвідповідального підходу до імплементації відповідних вимог Єврокомісії: «це і питання незалежності антикорупційної інфраструктури, верховенства права, судової реформи. Треба відкинути ці безглузді законопроекти, які намагаються знову поставити суди під контроль влади – це суперечить європейським принципам. І питання захисту прав людини, захисту свободи слова, інвестиційний клімат, на який партнери звертають спеціальну увагу. Ми маємо записати, зрозуміти, розпланувати – і нічого важливішого зараз для роботи парламенту немає», – наголошує Порошенко.

«Зараз були представлені всі фракції в делегації, ми говоримо єдиним голосом, однією мовою. Ми замотивовані. Дуже амбітна декларація була прийнята за підсумками нашої роботи в Парламентському комітеті Асоціації. Всі позиції, які Україна має виконати, запропонували європейці. Ми не можемо звідти викидати нічого. Я ще раз підкреслюю – це вже не торги», – констатує п’ятий президент.

«Якщо ми хочемо, щоб Україна була європейською, вона має бути вільною і демократичною. Війна не є виправданням для того, щоб не захищати демократію, антикорупцію, свободу. І додатково до міці українських воїнів ми маємо додати ефективність українського суспільства», – говорить Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі BBC заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати частиною наступу ЗСУ на російських окупантів. Порошенко також зазначив, що однією із запорук української перемоги є внутрішня і зовнішня єдність.

Теги: Україна Європейський союз ЗСУ євроінтеграція Петро Порошенко

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