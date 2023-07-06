Євроінтеграція під загрозою. Порошенко зробив тривожну заяву

Експрезидент: якщо передвступні переговори не почнуться в цьому році – невідомо коли вони взагалі почнуться

Петро Порошенко після засідання Парламентського комітету Асоціації України та ЄС заявив журналістам, що Збройні Сили зараз роблять головний внесок для вступу нашої держави у Європейський Союз. Тому усі гілки влади мають сконцентрувати зусилля і виконати перелік рекомендацій Єврокомісії, щоб до кінця року почалися передвступні переговори – каже Порошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Головну справу зробили наші воїни, а решту ще треба зробити. Не треба шукати інших шляхів. Я почув в Брюсселі фразу – «це не про переговори і не про компроміси». Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус, а це те, що треба виконати. Припиніть дискусії і працюйте», – зауважив п’ятий президент.

«Моя мета – максимально зробити все, щоб у жовтні Єврокомісія проголосувала за початок переговорів про майбутній вступ України до Євросоюзу. А в грудні Європейська Рада має проголосувати про початок переговорів. Я – оптиміст, але ми маємо дуже-дуже важко працювати, бо від цих двох місяців залежить майбутнє України. Як колись сказав Ландсберґіс – відомий друг України, один із лідерів Литовської держави: НАТО – це про життя, а Євросоюз – це про високі стандарти життя. І коли ми будемо саме так розуміти це, то все у нас буде добре. Цьому було присвячене наше перебування в Брюсселі», – зазначає Порошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В європейську частину парламентського комітету Асоціації входять справжні друзі України. Там немає жодного байдужого, там немає жодного скептика. Треба навчитися слухати їх рекомендації, бо в них болить серце за Україну. І вони це демонстрували роками. Коли вони говорять, що ми маємо зробити – це така чесна і пряма розмова», – говорить Порошенко.

Він також зауважив: якщо передвступні переговори не почнуться в цьому році – невідомо коли вони взагалі почнуться.

«Це відкине Україну від європейської інтеграції і створить додаткові загрози існування держави», – вважає Порошенко. Він застеріг від безвідповідального підходу до імплементації відповідних вимог Єврокомісії: «це і питання незалежності антикорупційної інфраструктури, верховенства права, судової реформи. Треба відкинути ці безглузді законопроекти, які намагаються знову поставити суди під контроль влади – це суперечить європейським принципам. І питання захисту прав людини, захисту свободи слова, інвестиційний клімат, на який партнери звертають спеціальну увагу. Ми маємо записати, зрозуміти, розпланувати – і нічого важливішого зараз для роботи парламенту немає», – наголошує Порошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз були представлені всі фракції в делегації, ми говоримо єдиним голосом, однією мовою. Ми замотивовані. Дуже амбітна декларація була прийнята за підсумками нашої роботи в Парламентському комітеті Асоціації. Всі позиції, які Україна має виконати, запропонували європейці. Ми не можемо звідти викидати нічого. Я ще раз підкреслюю – це вже не торги», – констатує п’ятий президент.

«Якщо ми хочемо, щоб Україна була європейською, вона має бути вільною і демократичною. Війна не є виправданням для того, щоб не захищати демократію, антикорупцію, свободу. І додатково до міці українських воїнів ми маємо додати ефективність українського суспільства», – говорить Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі BBC заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати частиною наступу ЗСУ на російських окупантів. Порошенко також зазначив, що однією із запорук української перемоги є внутрішня і зовнішня єдність.