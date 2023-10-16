Небезпечний час для України

Найгірший варіант зовнішньої політики США за останні 100 років

США важливо не воювати одночасно на три фронти – проти Росії в Україні, проти Ірану в Ізраїлі та агресії Китаю проти Тайваню.

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Це найгірший варіант зовнішньої політики США за останні 100 років.

Китаю важливо, щоб зіткнення зі США через окупацію Тайваню почалося раніше, ніж мляво підтримувана Америкою Україна відбилася б від агресивної путінської Росії. Тому США важливо відвернути увагу Ірану від Ізраїлю та посилити обороноздатність Тайваню, і не допустити створення антиізраїльського альансу арабських країн на Близькому Сході.

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У цій ситуації Україна на півроку залишається віч-на-віч із путінською Росією, яка впевнена, що вона використовує цей шанс проти України і доб'ється від Києва припинення вогню чи перемир'я на своїх умовах.