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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Небезпечний час для України

glavcom.ua
«Україна може на півроку залишається віч-на-віч із путінською Росією»
Фото: Associated Press

Найгірший варіант зовнішньої політики США за останні 100 років

США важливо не воювати одночасно на три фронти – проти Росії в Україні, проти Ірану в Ізраїлі та агресії Китаю проти Тайваню.

Це найгірший варіант зовнішньої політики США за останні 100 років.

Китаю важливо, щоб зіткнення зі США через окупацію Тайваню почалося раніше, ніж мляво підтримувана Америкою Україна відбилася б від агресивної путінської Росії. Тому США важливо відвернути увагу Ірану від Ізраїлю та посилити обороноздатність Тайваню, і не допустити створення антиізраїльського альансу арабських країн на Близькому Сході.

У цій ситуації Україна на півроку залишається віч-на-віч із путінською Росією, яка впевнена, що вона використовує цей шанс проти України і доб'ється від Києва припинення вогню чи перемир'я на своїх умовах.

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Джерело
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Теги: Україна війна США росія Китай Тайвань Ізраїль Іран

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