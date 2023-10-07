У Росії є шанси повернутися до Ради ООН з прав людини – Reuters

Росія наступного тижня намагатиметься переобратися до Ради

Росія наступного тижня намагатиметься переобратися до Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини шляхом таємного голосування. Про це повідомляє видання Reuters.

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Деякі дипломати в розмові з виданням зазначили, що у Росії є шанси повернутися до складу Ради через втому від війни в Україні.

«Думаю, що є втома від України. Крім того, багато хто не хоче, щоб в органах ООН домінували голоси Заходу», – сказав азійський дипломат.

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Для цього РФ активно залучає голоси африканських, азійських та інших незахідних країн у Генасамблеї ООН, що складається зі 193 членів.

Критири Росії зазначають, що переобрання підірве довіру до Ради з прав людини, яка є одним із найефективніших органів ООН.

Нагадаємо, Росія хоче знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. Російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін. Засоби масової інформації отримали копію документа, в якому висловлено позицію Росії та її прохання про підтримку серед членів ООН. Голосування планується на наступний місяць.

США відреагували на намір Росії повернутися в Раду ООН з прав людини. Державний департамент США заявив, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.