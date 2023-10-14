«Це лише початок»: Нетаньягу прокоментував бомбардування Гази

Нетаньягу: «Ми ніколи не забудемо жорстокість наших ворогів й не дамо це зробити світові»

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише CNN.

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«Ми рішуче б’ємо наших ворогів останні кілька десятків років, але вони лише зараз поплатяться. Я не розкриватиму деталей, але це – лише початок», – зазначив Нетаньягу.

Він підкреслив, що «ми ведемо боротьбу за наш спільний дім і робимо це з відданістю, немов леви».

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«Ми ніколи не забудемо жорстокість наших ворогів й не дамо це зробити світові. Ми не пробачимо й не дозволимо забути, що трапилося з євреями в минулому», – зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, 13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

Нагадаємо, 9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.