«Вибери місто своєї мрії». Пропагандисти знайшли цинічний спосіб заманити росіян на війну

Пропагандисти закликають росіян приєднуватися до кривавої війни в Україні, щоб купити квартиру в Києві та Одесі

Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб заманити на війну дедалі більше своїх громадян. Наразі військовим, згодним воювати проти України за контрактом, пропонують купити квартири після захоплення великих українських міст. Відповідний ролик з'явився у мережі. Обурлива пропаганда розповсюджується під назвою «Вибери місто своєї мрії»

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У Криму запустили ролик із рекламою служби в російській армії, яка, на думку авторів, дає можливість захопити будь-яке місто в Україні, яке сподобалося. Сюжет ролику полягає в тому, що між окупантами відбувається розмова:

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«– Ти випадково не знаєш, де Печерські пагорби у Києві?

– Це центр. У мене там тітка живе, крутий район.

– А чого?

– Мрія у мене – квартиру хочу там купити», – кажуть у ролику окупанти.

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Потім окупант каже, що, мовляв, «війна закінчиться, Київ повернемо, родину туди перевезу».

«А я до Одеси рвану. Море люблю», – видав інший герой ролика.

Наприкінці на відео показано координати військової служби за контрактом РФ. Вказано, що звертатись потрібно до міста Сімферополь в окупованому Криму. Заклик «Вибери місто своєї мрії» зроблений на тлі назви обласних центрів України, зокрема Києва, Харкова, Дніпра, Кропивницького, Чернівців, Рівного, Одеси.

Нагадаємо, що в Кремлі не вірять у перемогу у війні, яку самі ж розв'язали проти України. Це визнав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який у спілкуванні з пропагандистами не зміг приховати своїх справжніх емоцій.