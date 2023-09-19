Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Вибери місто своєї мрії». Пропагандисти знайшли цинічний спосіб заманити росіян на війну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вибери місто своєї мрії». Пропагандисти знайшли цинічний спосіб заманити росіян на війну
Окупанти мріють «повернути Київ та Одесу»
скріншот з відео

Пропагандисти закликають росіян приєднуватися до кривавої війни в Україні, щоб купити квартиру в Києві та Одесі

Російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб заманити на війну дедалі більше своїх громадян. Наразі військовим, згодним воювати проти України за контрактом, пропонують купити квартири після захоплення великих українських міст. Відповідний ролик з'явився у мережі. Обурлива пропаганда розповсюджується під назвою «Вибери місто своєї мрії»

У Криму запустили ролик із рекламою служби в російській армії, яка, на думку авторів, дає можливість захопити будь-яке місто в Україні, яке сподобалося. Сюжет ролику полягає в тому, що між окупантами відбувається розмова:

«– Ти випадково не знаєш, де Печерські пагорби у Києві?

– Це центр. У мене там тітка живе, крутий район.

 – А чого?

– Мрія у мене – квартиру хочу там купити», – кажуть у ролику окупанти.

Потім окупант каже, що, мовляв, «війна закінчиться, Київ повернемо, родину туди перевезу».

«А я до Одеси рвану. Море люблю», – видав інший герой ролика.

Наприкінці на відео показано координати військової служби за контрактом РФ. Вказано, що звертатись потрібно до міста Сімферополь в окупованому Криму. Заклик «Вибери місто своєї мрії» зроблений на тлі назви обласних центрів України, зокрема Києва, Харкова, Дніпра, Кропивницького, Чернівців, Рівного, Одеси.

Нагадаємо, що в Кремлі не вірять у перемогу у війні, яку самі ж розв'язали проти України. Це визнав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який у спілкуванні з пропагандистами не зміг приховати своїх справжніх емоцій.

Теги: війна пропаганда росія росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна просить США надати ракетний комплекс Atacms
Ракети Atacms для України: чи є зрушення у Білому домі
Сьогодні, 06:17
Українською стороною здійснено низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51-го загиблого
Україна повернула тіла ще 51 загиблого героя
15 вересня, 15:54
У Херсоні відбулася Рада оборони області
Херсонщина готує «сюрпризи» окупантам: ухвалено важливі рішення
15 вересня, 06:28
Кличко показав, що столиця закупила для військових (фото, відео)
Кличко показав, що столиця закупила для військових (фото, відео)
7 вересня, 16:12
У країні-агресорці йде возвеличення тих, хто називає себе росіянами
Соратник Зеленського розказав, як путінська Росія денацифікувала саму себе
6 вересня, 15:00
Європейським країнам необхідно не закуповувати зброю, а підтримувати Україну
Офіс президента пояснив, які дії ЄС щодо війни викликають невдоволення
5 вересня, 10:10
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Прем'єр Вірменії заявив про віддалення РФ від Південного Кавказу
3 вересня, 00:55
Окупанти атакують «Шахедами»
Окупанти атакують «Шахедами»
25 серпня, 21:15
Ми маємо налагодити взаємодію з народами Росії і напрацювати механізми зміцнення їхньої самосвідомості
Імперія має померти
25 серпня, 10:31

Соціум

У США розбився винищувач п'ятого покоління
У США розбився винищувач п'ятого покоління
«Вибери місто своєї мрії». Пропагандисти знайшли цинічний спосіб заманити росіян на війну
«Вибери місто своєї мрії». Пропагандисти знайшли цинічний спосіб заманити росіян на війну
У Перу автобус зірвався у прірву: багато жертв
У Перу автобус зірвався у прірву: багато жертв
Зеленський у США відвідав українських військових, які проходять реабілітацію
Зеленський у США відвідав українських військових, які проходять реабілітацію
Білорусь демонтувала табір «вагнерівців»: супутникові знімки
Білорусь демонтувала табір «вагнерівців»: супутникові знімки
Втеча льотчика і крадіжка вертольота. Російські ЗМІ назвали жінку, яка організувала спецоперацію
Втеча льотчика і крадіжка вертольота. Російські ЗМІ назвали жінку, яка організувала спецоперацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
9071
Кадиров: кома чи крапка?
8952
Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
6749
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
6579
Вітайте, Народні артисти Росії – в Україні!
5657
Білоруси «порахували», скільки прийняли біженців з України

Новини

Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту