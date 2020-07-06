Посередині літа Путін «заморозив» Росію

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Референдум в Росії фото: rbc.ru

Такою ціною лідер країни-агресора обнулив свій політичний строк та зупинив її рух уперед

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Вместо управляемого ускорения, как ответ на мировой и внутренний кризис, Кремль пытается любой ценой остановить движение страны и «зацементировать Россию». Путин надеется, что после брутального «голосования» по поправкам в Конституцию, с одной стороны, не будет никаких бесконтрольных опасных перемен, а с другой стороны, не будет движения в сторону застоя.

Тут важны не сами поправки, а жестокий способ их проведения.Таким образом, Путин ценой замораживания России обнулил свой политический срок, остановив время России. Кремль надеется, что «голосование» показало всему миру и населению страны высшую форму покорности и равнодушия населения, при которой Кремлю удалось обменять беспокойное будущее России на понятную и хорошо знакомую, путинскую «вечную стабильность».

Во время мирового кризиса путинская Россия, вместо того чтобы искать выход из него и поиск перспектив, опоры на будущее, в ходе голосования выбрала стабильность любой ценой, остановку в пути.

Такого в современной России еще не было.

Реально, это новый общественно-политический договор между властью и российским народом. Он позволяет удерживать страну, как от массовых общественных протестов, угрожающих "вечной" власти Путина, так от общественной мобилизации России движения вперед.

Такова цена путинского обнуления – замораживание России, новая форма исторического застоя под видом эффективного режима личной власти усталого Путина. «Вечный» Путин уверен, что он всех обхитрил и свою элиту, и российский народ. Теперь ни его враги, ни его друзья не сумеют воспользоваться конституционной перестройкой Путина и он, соответственно, не повторит судьбу Горбачева или Ельцина.

После этих ужасных «голосований» – это уже не Россия, а памятник путинской России.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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