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    У світі

    У Держдумі замислилися щодо «титулу у віках» для Путіна

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    <p>Путіна &laquo;обнулили&raquo;. Поправки до російської Конституції вступили в силу</p> - У Держдумі замислилися щодо «титулу у віках» для Путіна

    Путіна «обнулили». Поправки до російської Конституції вступили в силу

    Путіна можна буде називати «Володимиром-об’єднувачем»

    «Після реформи, спрямованої на відновлення батьківщини, президенту Росії Володимиру Путіну обов’язково потрібен буде титул в століттях, як було у відношенні лідерів Росії в їх історичному минулому». Про це в інтерв’ю розповів член комітету Держдуми з бюджету і податків Євген Федоров.

    На думку парламентаря «голосування», що відбулося недавно – це лише початок процесу і згода народу на відновлення країни в межах 1945 року. Федоров вважає, що Путіна можна буде називати «Володимиром-об’єднувачем».

    У суботу, 4 липня, в Росії набула чинності оновлена конституція з поправками, схваленими на «всенародному голосуванні». У Держдумі вже почали працювати над зміною законодавчої бази.

    Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

    Як повідомлялося, із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. 

    До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

    Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

    Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році. 

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    Росія окупанти Конституція Путін
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