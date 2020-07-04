У Держдумі замислилися щодо «титулу у віках» для Путіна
Путіна «обнулили». Поправки до російської Конституції вступили в силу
Путіна можна буде називати «Володимиром-об’єднувачем»
«Після реформи, спрямованої на відновлення батьківщини, президенту Росії Володимиру Путіну обов’язково потрібен буде титул в століттях, як було у відношенні лідерів Росії в їх історичному минулому». Про це в інтерв’ю розповів член комітету Держдуми з бюджету і податків Євген Федоров.
На думку парламентаря «голосування», що відбулося недавно – це лише початок процесу і згода народу на відновлення країни в межах 1945 року. Федоров вважає, що Путіна можна буде називати «Володимиром-об’єднувачем».
Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.
Як повідомлялося, із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.
До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.
Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.
Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.