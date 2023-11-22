Росія без Путіна і без війни

Найімовірніше Росія рухається до зміни влади шляхом створення формально колективної форми управління країною

Якщо після обміну полоненими і заручниками Ізраїль і ХАМАС, зрештою, за міжнародного посередництва і вимушеного збройного нейтралітету Ірану, підпишуть мирну угоду, то Захід візьметься за Україну і Росію, за організацію мирної угоди, щоб про себе не думав Путін.

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Для Путіна припинення війни в Україні вкрай невигідне, бо він не домігся своєї головної мети всередині Росії – продовження режиму абсолютного правління, режиму особистої влади замість перспективи перерозподілу влади та власності на користь такого собі «політбюро» – групи російських політиків, олігархів та силовиків, які складаються зі старих і нових його соратників, друзів і лоялістів.

Тому Кремль усіма силами чинитиме опір згасанню палестино-ізраїльського конфлікту, так само, як і успішним мирним переговорам з Україною, які потребуватимуть від Путіна поступок і компромісів, і в будь-якому разі сильно вдарять по його політичній перспективі та абсолютній владі над Росією.

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Активні спроби могутнього близького друга Путіна Патрушева реалізувати керований процес передання влади наступнику має менше шансів на успіх, як і відчайдушні спроби Путіна втримати абсолютну владу будь-яким шляхом.

Найімовірніше, Росія рухається до зміни влади шляхом створення формально колективної форми управління країною (Політбюро), політичного режиму – «путінізм, без Путіна». Але закінчення війни є однією з умов такого розвитку подій.