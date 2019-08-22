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    Думки вголос

    Велике приниження Путіна

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Велике приниження Путіна

    Як Захід тренує російського диктатора

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    В Украине встревожились, что Франция публично настаивает на возвращении Путина в «Большую восьмерку» ведущих стран мира. Довольный Путин надеется, что этот шаг откроет ему дорогу к снятию удушающих и унизительных для него санкций и прорвет международную изоляцию агрессивного режима.

    Но даже если Путину, с большими оговорками, и удастся вернуться в состав «Большой восьмерки», то это не означает автоматического снятия международных санкций против России. Ведь Кремль упорно не хочет покидать оккупированные территории Украины - Крым и Донбасс.

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    Но Запад продолжает работать с Путиным довольно системно, не смотря на вечные страхи слабой Украины о сговоре западных политиков с российским президентом. Все гораздо сложнее. Запад видит неэффективность санкций против Кремля, но меняться должен Путин, а не Запад. Поэтому сейчас Запад применяет к высокомерному и самоуверенному Путину старый проверенный метод работы с подозреваемым в преступлении – «добрый и злой полицейский». И делает это публично, что сильно задевает самолюбие российского президента.

    Так, если французский президент Макрон тонко льстит самолюбивому Путину и зовет его в «Большую восьмерку», а американский президент Трамп рад поддержать инициативу Макрона о возвращении Путина. как «блудного сына». То Германия и Великобритания открыто выступили резко против возвращения Путина на международный Олимп - Большую восьмерку.

    Это не противоречия внутри западных стран. «Добрый и злой полицейский» - это такой способ дрессировки неадекватного политика большой ядерной страны или способ « работы» с опасным преступником. И Путин прекрасно понимает какая роль ему уготована, что не он решает, а за него решают. где и когда ему быть.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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