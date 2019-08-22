Росія оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом «Ощадбанку»



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РФ повинна сплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно в анексованому Криму у сумі $159 млн

З 2018 року Російська Федерація заперечує правомірність арбітражних рішень щодо активів в Криму

Росія оскаржила рішення паризького арбітражу за позовом українського «Ощадбанку», вказавши, що кримське відділення установи «не підпадає під дію договору про захист інвестицій».

Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції РФ.

«З 2018 року Російська Федерація заперечує правомірність арбітражних рішень..., поданих в рамках двосторонньої угоди Росії і України про заохочення і взаємний захист інвестицій і пов’язаних з активами в Криму», - зазначили у російському міністерстві.

Також у мін’юсті РФ заявили, що нібито «в ході зазначеної роботи були виявлені внутрішні документи одного з позивачів – «Ощадбанку», які свідчать про те, що його так звана інвестиція ніколи не захищалася зазначеною угодою».

Раніше повідомлялося, що «Ощадбанк» діятиме відповідно до вимог французького процесуального порядку та міжнародного законодавства у разі оскарження РФ рішення арбітражу.

Нагадаємо, в травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна сплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно в анексованому Криму у сумі $159 млн. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета і ще 17 компаній.