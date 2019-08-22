В Україну прибув новий посол Австрії
Посол позитивно оцінив двосторонню співпрацю Києва та Відня
Новий посол Австрії в Україні Гернот Пфандлер прибув у Київ, де вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.
Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.
«Спільна історико-культурна спадщина України та Австрії, прагнення до поглиблення економічного та інвестиційного співробітництва значною мірою об'єднують інтереси наших держав», - заявив Пфандлер на зустрічі з Зеракль.
Він позитивно оцінив двосторонню співпрацю Києва та Відня.
За словами Пфандлера, австрійські інвестори виявляють інтерес до українського ринку, передумовою чого є поліпшення ділового клімату в країні.
Зерекаль і австрійський посол також дали позитивну оцінку проведенню Року української культури в Австрії та австрійської культури в Україні.
Зеркаль акцентувала увагу на важливості подальшої підтримки Австрією України у здійсненні реформ, зокрема на практичній допомозі у відновленні і захисту карпатського лісу.
До слова, Австрія запросила на відпочинок дітей українських захисників.