Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація

Чому поразка Росії визначить долю Європи і світу

Росія прагне реімперіалізації та реколонізації світу. В її розумінні, процеси деімперіалізації та деколонізації, які відбулися в ХХ столітті, були хибним шляхом «слабаків». Росія вважає, що, на відміну від інших, вона вистояла в цьому штормі, зберігла свою імперію, хоча й не повністю. Тепер вона прагне її розширити і зміцнити виявилося, що колаборантів у цьому процесі реколонізації та реімперіалізації у світі чимало. Одним із них є трампістська Америка. Іншим природним союзником є Китай. Можуть бути інші, хто прагне стати «great power» і розділити світ знову між новими імперіями філософія української політичної думки історично була і є протилежною. Замість імперії українці - особливо в ХІХ століттї – мріяли про спільноту республік. Цим українці цілком мислили в резонансі з багатьма іншими демократичними рухами Європи.

У ХХ столітті такою спільнотою республік став Євросоюз. Він знайшов альтернативу двом крайнощам: моделі великої імперії, що знищує множинність; і моделі мозаїки республік, які слабкі і нездатні бути великою силою в світовому масштабі. Європейська спільнота республік зберегла і силу, і множинність. Тому прагнення України до ЄС - природне, але ситуація сьогодні радикально інша, ніж у 2000-х роках, коли ЄС розширювався на Схід. Тоді ЄС був майже безальтернативною моделлю. Всі намагалися копіювати цю знамениту європейську «багатосторонність» сьогодні ж тенденції інші: реімперіалізація означає знищення багатосторонності, знищення множинності. Тому перед Європою - екзистенційна загроза. Її хочуть знищити нові імперії - путінська росія та трампістська Америка; його хоче послабити Китай.

Україна дає сьогодні Європі модель боротьби. Модель того, як республіка протистоїть імперії. Від того, чи ЄС – чи певний інший союз у Європі (умовно, британсько-нордично-східноєвропейський) не лише визнають загрозу, а й зможуть перебудуватися, залежить доля світу – а не лише України чи Європи.

Бо світ може піти шляхом реімперіалізації і реколонізації. А може піти шляхом продовження деімперіалізації і деколонізації. Для другого шляху потрібна поразка Росії, поразка трампізму у США та стримування Китаю. Принаймні перший з цих елементів залежить від України. Можливо, частково другий. Тому наша боротьба така важлива. Для нас, для Європи, для світу.