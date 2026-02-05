Головна Думки вголос Володимир Єрмоленко
search button user button menu button
Володимир Єрмоленко Президент Українського ПЕН

Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Чому поразка Росії визначить долю Європи і світу

Росія прагне реімперіалізації та реколонізації світу. В її розумінні, процеси деімперіалізації та деколонізації, які відбулися в ХХ столітті, були хибним шляхом «слабаків». Росія вважає, що, на відміну від інших, вона вистояла в цьому штормі, зберігла свою імперію, хоча й не повністю. Тепер вона прагне її розширити і зміцнити виявилося, що колаборантів у цьому процесі реколонізації та реімперіалізації у світі чимало. Одним із них є трампістська Америка. Іншим природним союзником є Китай. Можуть бути інші, хто прагне стати «great power» і розділити світ знову між новими імперіями філософія української політичної думки історично була і є протилежною. Замість імперії українці - особливо в ХІХ століттї – мріяли про спільноту республік. Цим українці цілком мислили в резонансі з багатьма іншими демократичними рухами Європи.

У ХХ столітті такою спільнотою республік став Євросоюз. Він знайшов альтернативу двом крайнощам: моделі великої імперії, що знищує множинність; і моделі мозаїки республік, які слабкі і нездатні бути великою силою в світовому масштабі. Європейська спільнота республік зберегла і силу, і множинність. Тому прагнення України до ЄС - природне, але ситуація сьогодні радикально інша, ніж у 2000-х роках, коли ЄС розширювався на Схід. Тоді ЄС був майже безальтернативною моделлю. Всі намагалися копіювати цю знамениту європейську «багатосторонність» сьогодні ж тенденції інші: реімперіалізація означає знищення багатосторонності, знищення множинності. Тому перед Європою - екзистенційна загроза. Її хочуть знищити нові імперії - путінська росія та трампістська Америка; його хоче послабити Китай.

Україна дає сьогодні Європі модель боротьби. Модель того, як республіка протистоїть імперії. Від того, чи ЄС – чи певний інший союз у Європі (умовно, британсько-нордично-східноєвропейський) не лише визнають загрозу, а й зможуть перебудуватися, залежить доля світу – а не лише України чи Європи.

Бо світ може піти шляхом реімперіалізації і реколонізації. А може піти шляхом продовження деімперіалізації і деколонізації. Для другого шляху потрібна поразка Росії, поразка трампізму у США та стримування Китаю. Принаймні перший з цих елементів залежить від України. Можливо, частково другий. Тому наша боротьба така важлива. Для нас, для Європи, для світу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай українці війна Європа США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Голуб народився в Івано-Франківську
РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії
Сьогодні, 12:59
Нардеп і голова податкового комітету Данило Гетманцев підтвердив страшний діагноз: весь ринок електронних сигарет досі перебуває в тіні
Ринок електронних сигарет. Історія неймовірного успіху поза законом Війна і бізнес
2 лютого, 11:00
Герой України Любомир Мікало розповів, як нагорода вплинула на його життя
42 дні в оточенні: Любомир Мікало розповів, як звання Героя змінило його життя
26 сiчня, 13:46
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що місія НАТО була погоджена з усіма країнами Альянсу
Німеччина пояснила чому Трамп різко змінив позицію щодо мит
26 сiчня, 11:35
Після початку бойових дій на Сході України вступив добровольцем в «Азов». Брав участь у боях в районі Широкого
У боях за Україну загинув пластун і мандрівник. Згадаймо Артемія Димида
26 сiчня, 09:00
Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
16 сiчня, 20:38
Справжня ціна війни Путіна для Росії
Навіть «победа» не врятує: бюджет РФ як вирок путінському режиму
11 сiчня, 19:11
Більше половини підприємств «Уралвагонзаводу» досі не під санкціями
Розвідка: Половина виробників бронетехніки РФ не перебувають під санкціями
9 сiчня, 11:22
3 січня США провели масштабну операцію, унаслідок якої було затримано очільника Венесуели Ніколаса Мадуро
Polymarket відмовився виплачувати мільйони за ставками на вторгнення США у Венесуелу
7 сiчня, 18:18

Володимир Єрмоленко

Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
Росія виникла як заперечення України
Росія виникла як заперечення України
Кожна нова війна у світі відвертатиме увагу від російської агресії проти України
Кожна нова війна у світі відвертатиме увагу від російської агресії проти України
Скандал з Андрієм Курковим. Критика вчинків не має бути війною на знищення своїх
Скандал з Андрієм Курковим. Критика вчинків не має бути війною на знищення своїх

Новини

Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua