Німеччина пояснила чому Трамп різко змінив позицію щодо мит

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що місія НАТО була погоджена з усіма країнами Альянсу

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вважає, що США неправильно зрозуміли місію НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита через місію НАТО в Гренландії були наслідком непорозуміння з боку Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю німецькому мовнику Tagesschau.

Глава Міноборони Німеччини виступив на захист розгортання солдатів Бундесверу в Гренландії в межах місії НАТО, наголосивши, що це рішення було погоджене з усіма партнерами по Альянсу. «Усі в НАТО знали про це. Це було узгоджено між партнерами по НАТО», – сказав Пісторіус.

За його словами, після початку місії президент США Дональд Трамп почав погрожувати низці країн, зокрема Німеччині, запровадженням мит. Однак у Берліні вважають, що така реакція виникла через неправильне трактування ситуації у Вашингтоні.

Пісторіус підкреслив, що місія НАТО не була спрямована на ескалацію. «Той факт, що американський президент потім відкликав погрози ввести мита, свідчить про те, що у Вашингтоні, очевидно, сталося непорозуміння. Це не було символічним актом проти когось. Йшлося про те, щоб показати, що НАТО несе відповідальність за Гренландію – і саме це ми й зробили», – пояснив міністр.

21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій не планує вводити мита проти європейських країн. Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що статус суверенної держави не може бути предметом переговорів зі США.