Німеччина пояснила чому Трамп різко змінив позицію щодо мит

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що місія НАТО була погоджена з усіма країнами Альянсу
фото: tagesschau.de

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вважає, що США неправильно зрозуміли місію НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита через місію НАТО в Гренландії були наслідком непорозуміння з боку Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю німецькому мовнику Tagesschau.

Глава Міноборони Німеччини виступив на захист розгортання солдатів Бундесверу в Гренландії в межах місії НАТО, наголосивши, що це рішення було погоджене з усіма партнерами по Альянсу. «Усі в НАТО знали про це. Це було узгоджено між партнерами по НАТО», – сказав Пісторіус.

За його словами, після початку місії президент США Дональд Трамп почав погрожувати низці країн, зокрема Німеччині, запровадженням мит. Однак у Берліні вважають, що така реакція виникла через неправильне трактування ситуації у Вашингтоні.

Пісторіус підкреслив, що місія НАТО не була спрямована на ескалацію. «Той факт, що американський президент потім відкликав погрози ввести мита, свідчить про те, що у Вашингтоні, очевидно, сталося непорозуміння. Це не було символічним актом проти когось. Йшлося про те, щоб показати, що НАТО несе відповідальність за Гренландію – і саме це ми й зробили», – пояснив міністр.

21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій не планує вводити мита проти європейських країн. Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що статус суверенної держави не може бути предметом переговорів зі США.

Теги: Німеччина США НАТО Гренландія

