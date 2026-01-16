Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином

На сторінці російського звукорежисера знайшли відмітки про пісні співачки Валерії Симулик

Співачку та одну з фіналістів Нацвідбору на Євробачення Валерію Симулик, яка виступає під псевдонімом Valeriya Force, запідозрили у співпраці з росіянином. Інформацію про це оприлюднив блогер та оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов, пише «Главком».

За словами блогера Богдана Беспалова, інформація про співпрацю Valeriya Force та звукорежисера та саундпродюсера D.Woo стало відомо зі сторінки самого ж росіянина. Продюсер D.Woo проживає у Росії, серед його робіт співпраці з російськими виконавцями. Один з них Льоша Свік, який відкрито підтримує війну РФ в Україні та політику російського диктатора.

Продюсер D.Woo проживає у Росії, серед його робіт співпраці з російськими виконавцями фото: BespaLOVmedia/Telegram

У старих дописах росіянина вказано серед виконавців, з якими він співпрацював артистку під псевдонімом Vesta. Після розголосу, звукорежисер видалив цей допис зі своєї сторінки. З’ясувалося, що цим ім’ям раніше підписувалася у соціальних мережах Валерія Симулик. Як, наприклад, в описі під своїми піснями у YouTube-каналі.

У старих дописах росіянина вказано серед виконавців, з якими він співпрацював артистку під псевдонімом Vesta фото: BespaLOVmedia/Telegram

Продюсер D.Woo проживає у Росії фото: BespaLOVmedia/Telegram

Крім цього, у 2024 році росіянин викладав сторис, де згадував акаунт Валерії Симулик, яка раніше була підписана у Instagram як «vestа_singer.dark». У цій сторис звукорежисер згадував про пісню співачки з її нового альбому My Dark Side. Також на сторінці росіянина був допис про новий альбом українки, який вона вподобала. Відповідну інформацію можна побачити на скриншотах, які опублікував блогер Богдан Беспалов.

Росіянин викладав сторис, де згадував акаунт Валерії Симулик фото: BespaLOVmedia/Telegram

Згодом співачка відреагувала на інформацію про її співпрацю з Росією. «Вважаю за необхідне надати офіційне пояснення щодо мого творчого шляху та інформації, яка з’явилась у публічному просторі. У 2023–2024 роках я працювала під ім’ям Vesta у межах продюсерського проєкту. Рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу ухвалювались продюсером і не входили до моєї зони відповідальності. Моєю відповідальністю була виключно творча частина. Я не працювала в росії країні агресора та не випускала музику для цього ринку. Проєкт Vesta закрито наприкінці 2024 року. З 2025 року я працюю як Valeriya Force та є артистом американського лейблу та співпрацюю виключно з саундпродюсером Vinny Venditto», – пояснила Valeriya Force.

Водночас Богдан Беспалов подав до «Суспільного» офіційний запит щодо цього.

Нагадаємо, що 15 січня 2026 року відбулося жеребкування, у результаті якого визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення. Зокрема, Valeriya Force отримала перше місце з піснею «Open Our Hearts».

Раніше «Главком» писав про те, що фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.