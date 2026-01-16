Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
фото з соцмереж

На сторінці російського звукорежисера знайшли відмітки про пісні співачки Валерії Симулик

Співачку та одну з фіналістів Нацвідбору на Євробачення Валерію Симулик, яка виступає під псевдонімом Valeriya Force, запідозрили у співпраці з росіянином. Інформацію про це оприлюднив блогер та оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов, пише «Главком».

За словами блогера Богдана Беспалова, інформація про співпрацю Valeriya Force та звукорежисера та саундпродюсера D.Woo стало відомо зі сторінки самого ж росіянина. Продюсер D.Woo проживає у Росії, серед його робіт співпраці з російськими виконавцями. Один з них Льоша Свік, який відкрито підтримує війну РФ в Україні та політику російського диктатора.

Продюсер D.Woo проживає у Росії, серед його робіт співпраці з російськими виконавцями
Продюсер D.Woo проживає у Росії, серед його робіт співпраці з російськими виконавцями
фото: BespaLOVmedia/Telegram

У старих дописах росіянина вказано серед виконавців, з якими він співпрацював артистку під псевдонімом Vesta. Після розголосу, звукорежисер видалив цей допис зі своєї сторінки. З’ясувалося, що цим ім’ям раніше підписувалася у соціальних мережах Валерія Симулик. Як, наприклад, в описі під своїми піснями у YouTube-каналі.

У старих дописах росіянина вказано серед виконавців, з якими він співпрацював артистку під псевдонімом Vesta
У старих дописах росіянина вказано серед виконавців, з якими він співпрацював артистку під псевдонімом Vesta
фото: BespaLOVmedia/Telegram

 

Продюсер D.Woo проживає у Росії
Продюсер D.Woo проживає у Росії
фото: BespaLOVmedia/Telegram

Крім цього, у 2024 році росіянин викладав сторис, де згадував акаунт Валерії Симулик, яка раніше була підписана у Instagram як «vestа_singer.dark». У цій сторис звукорежисер згадував про пісню співачки з її нового альбому My Dark Side. Також на сторінці росіянина був допис про новий альбом українки, який вона вподобала. Відповідну інформацію можна побачити на скриншотах, які опублікував блогер Богдан Беспалов.

Росіянин викладав сторис, де згадував акаунт Валерії Симулик
Росіянин викладав сторис, де згадував акаунт Валерії Симулик
фото: BespaLOVmedia/Telegram

Згодом співачка відреагувала на інформацію про її співпрацю з Росією. «Вважаю за необхідне надати офіційне пояснення щодо мого творчого шляху та інформації, яка з’явилась у публічному просторі. У 2023–2024 роках я працювала під ім’ям Vesta у межах продюсерського проєкту. Рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу ухвалювались продюсером і не входили до моєї зони відповідальності. Моєю відповідальністю була виключно творча частина. Я не працювала в росії країні агресора та не випускала музику для цього ринку. Проєкт Vesta закрито наприкінці 2024 року. З 2025 року я працюю як Valeriya Force та є артистом американського лейблу та співпрацюю виключно з саундпродюсером Vinny Venditto», – пояснила Valeriya Force.

Водночас Богдан Беспалов подав до «Суспільного» офіційний запит щодо цього. 

Нагадаємо, що 15 січня 2026 року відбулося жеребкування, у результаті якого визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення. Зокрема, Valeriya Force отримала перше місце з піснею «Open Our Hearts».

Раніше «Главком» писав про те, що фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

Читайте також:

Теги: Євробачення війна росіяни шоубіз співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиним боєздатним активом, на який зможе розраховувати Європа, стане українська армія
Без України жодна система безпеки неможлива. Час грає проти ЄС
19 грудня, 2025, 17:27
Падіння режиму Мадуро протягом багатьох років був відданим і активним союзником Росії
Падіння режиму Мадуро матиме негативні наслідки і для самого Путіна
19 грудня, 2025, 14:14
Bloomberg: Росія платитиме за війну з Україною щонайменше до 2040-х років
Як довго Росія розплачуватиметься за війну? Аналіз Bloomberg
19 грудня, 2025, 13:16
Степан Гіга не встиг записати свою нову пісню
Нова пісня Степана Гіги, яка вийде після смерті. Товариш артиста розповів деталі
23 грудня, 2025, 16:22
Житомир прощатиметься з 4-річною Крістіною, яка загинула під час обстрілу 23 грудня
Завтра Житомир прощатиметься з дівчинкою, яку вбила Росія (фото)
25 грудня, 2025, 15:03
На Івано-Франківщині пролунали вибухи, у Київській області працює ППО
На Івано-Франківщині пролунали вибухи, у Київській області працює ППО
23 грудня, 2025, 06:24
ЗСУ можуть виконати завдання щодо повної деокупації міста Куп’янська
Командир полку «Ахіллес» анонсував звільнення стратегічного міста
21 грудня, 2025, 20:57
Юрій Кісєль – один із п'яти нардепів, які отримав підозру за неправомірну вигоду за голосування у Раді
Справа про «конверти» у Раді. Нардеп Кісєль задекларував внесення застави
8 сiчня, 19:52
Сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії
Уночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах
9 сiчня, 11:30

Шоу-біз

Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
Анджеліна Джолі знялася у новій драмі «Кутюр». Коли фільм покажуть в Україні
Анджеліна Джолі знялася у новій драмі «Кутюр». Коли фільм покажуть в Україні
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
Незаконна реклама казино: першу оштрафовану блогерку внесено в реєстр боржників
Незаконна реклама казино: першу оштрафовану блогерку внесено в реєстр боржників
Акторка Емілія Кларк заговорила російською в серіалі про СРСР та потрапила у скандал
Акторка Емілія Кларк заговорила російською в серіалі про СРСР та потрапила у скандал
Нацвідбір на Євробачення: оголошено порядок виступу фіналістів (список)
Нацвідбір на Євробачення: оголошено порядок виступу фіналістів (список)

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua