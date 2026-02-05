РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії

У базі розшуку МВС України Денис Голуб значиться зниклим безвісти з 17 травня 2022 року

Південний окружний військовий суд РФ засудив до 20 років позбавлення волі військовополоненого захисника з «Азова» Дениса Голуба у справі про тероризм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медиазону».

Голуба визнали винним за двома статтями: участь у терористичному угрупованні і навчання тероризму. За першим епізодом йому призначили 16 років позбавлення волі, за другим – шість років колонії.

«Остаточне покарання за сукупністю злочинів призначити Голубу Д. Н. шляхом часткового складання призначених покарань у вигляді позбавлення волі на строк 20 років у виправній колонії суворого режиму», – повідомили в суді.

Денису Голубу 28 років, народився в Івано-Франківську. За даними проєкту WarTears, Денис Голуб служив у батальйоні «Азов» снайпером.

У базі розшуку МВС України Денис Голуб значиться зниклим безвісти з 17 травня 2022 року. Ймовірно, тоді він і був узятий в полон.

Нагадаємо, військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив дев'ятьох українців до 14-20 років ув'язнення за звинуваченням у нібито підготовці терактів проти чиновників-колаборантів.

Раніше російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».