Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії
Денис Голуб народився в Івано-Франківську
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У базі розшуку МВС України Денис Голуб значиться зниклим безвісти з 17 травня 2022 року

Південний окружний військовий суд РФ засудив до 20 років позбавлення волі військовополоненого захисника з «Азова» Дениса Голуба у справі про тероризм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медиазону».

Голуба визнали винним за двома статтями: участь у терористичному угрупованні і навчання тероризму. За першим епізодом йому призначили 16 років позбавлення волі, за другим – шість років колонії.

«Остаточне покарання за сукупністю злочинів призначити Голубу Д. Н. шляхом часткового складання призначених покарань у вигляді позбавлення волі на строк 20 років у виправній колонії суворого режиму», – повідомили в суді.

Денису Голубу 28 років, народився в Івано-Франківську. За даними проєкту WarTears, Денис Голуб служив у батальйоні «Азов» снайпером.

У базі розшуку МВС України Денис Голуб значиться зниклим безвісти з 17 травня 2022 року. Ймовірно, тоді він і був узятий в полон.

Нагадаємо, військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив дев'ятьох українців до 14-20 років ув'язнення за звинуваченням у нібито підготовці терактів проти чиновників-колаборантів.

Раніше російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».

Теги: росія Азов суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну
Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну
Вчора, 00:14
Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза
Енергетичний селектор: Зеленський розповів, для чого Росії була потрібна пауза
3 лютого, 14:01
Заборона на пронесення російських прапорів діє на змагальних майданчиках, у медіацентрі та Олімпійському селищі
МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти
3 лютого, 12:02
Росіяни продовжують інформаційну атаку проти України
Російська пропаганда поширює фейкові обкладинки французьких видань із Зеленським
2 лютого, 14:11
Після 24 лютого 2022 року, каже Марал, ставлення оточення в Росії різко змінилося
Громадянка Росії під час війни переїхала до Львова
1 лютого, 17:28
Якщо ми припинимо опір, Україна припинить своє існування
Переговори для продовження війни: чому Україні не варто зупинятися
25 сiчня, 23:45
Бєлгород атакували ракети
У Бєлгороді та Орлі атаковано ТЕЦ
20 сiчня, 22:32
Путін і Росія: чому вони не можуть існувати разом
Чи здатна Росія відділитися від Путіна?
13 сiчня, 20:02
Більшість знайдених справ про нові злочини військових РФ – побутові конфлікти, у половині яких згадані алкоголь та наркотики
Убивства, катування, ДТП. Як у Росії працює схема «війна проти України замість в'язниці»
6 сiчня, 15:30

Соціум

РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії
РФ засудила полоненого «азовця» до 20 років колонії
Ракети «Фламінго» вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр»
Ракети «Фламінго» вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр»
Шведи за п’ять хвилин ефіру зібрали €400 тис. на допомогу енергетиці України
Шведи за п’ять хвилин ефіру зібрали €400 тис. на допомогу енергетиці України
У Римі на фресці зафарбовано обличчя янгола через схожість із Мелоні
У Римі на фресці зафарбовано обличчя янгола через схожість із Мелоні
У Білгороді та Ростові пролунали вибухи
У Білгороді та Ростові пролунали вибухи
Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне
Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua