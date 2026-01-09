Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка: Половина виробників бронетехніки РФ не перебувають під санкціями

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка: Половина виробників бронетехніки РФ не перебувають під санкціями
Більше половини підприємств «Уралвагонзаводу» досі не під санкціями
фото з відкритих джерел

Мова про виробників навчальних стендів і тренажерів для екіпажів бронетехніки, конструкторські бюро, підприємства забезпечення

Понад половина підприємств російського концерну з виробництва бронетехніки «Уралвагонзавод» досі не перебуває під санкціями західних партнерів і продовжує працювати без обмежень. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Проєкт ГУР МО War&Sanctions визначив 41 підприємство «Уралвагонзаводу», що входить до складу російської державної корпорації Ростех і є ключовим виробником бронетехніки для армії РФ.

У розвідці зазначають, що 23 російські підприємства зі складу концерну все ще не перебувають під санкціями західних партнерів України. Мова про виробників навчальних стендів і тренажерів для екіпажів бронетехніки, конструкторські бюро, підприємства забезпечення та інші.

У ГУР є інформація щодо 429 підприємств в Росії, які або входять до складу, або перебувають під управлінням усіх п'яти холдингів Ростеха.

«Для кожного з них наведені ідентифікаційні дані, функції в структурі холдингу та Ростєху загалом, схема зв’язків і підпорядкування, а також відомості про застосовані санкції», – зауважили розвідники.

Нагадаємо, Євросоюз у січні–жовтні 2025 року імпортував 4,19 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу російського походження. Витрати на закупівлю склали €1,72 млрд. 

Найбільшу частку імпорту традиційно сформували сталеві напівфабрикати: за десять місяців 2025 року країни ЄС закупили 2,9 млн т цієї продукції, що на 8,4% більше, ніж роком раніше. Найбільшими споживачами російських напівфабрикатів залишалися Бельгія, Італія, Чехія та Данія.

Російська економіка вперше за роки повномасштабної війни проти України офіційно визнана Кремлем як така, що втратила динаміку та увійшла в режим «стагнації». Риторика урядовців і центробанку не здатна замаскувати очевидний дефіцит як у федеральному бюджеті, так і в регіонах. 

Читайте також:

Теги: росія економіка санкції ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи готова Росія закінчити війну?
Чи готова Росія закінчити війну?
23 грудня, 2025, 16:57
Путін послав Трампа
Путін послав Трампа. Що тепер головне для України?
20 грудня, 2025, 21:21
Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови
Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови
18 грудня, 2025, 16:22
Російський диктатор взяв участь у роботі форуму, присвяченому Міжнародному року миру і довіри
Путін потрапив у курйозну ситуацію через вимкнений мікрофон (відео)
12 грудня, 2025, 13:57
Навроцький: Візит Зеленського демонструє єдність Польщі та України проти російської загрози
Навроцький назвав візит Зеленського до Польщі «поганою новиною для Москви»
19 грудня, 2025, 14:05
Нещодавні удари по тіньовому флоту максимально вибили росіян з колії
NYT: Україна почала полювання на «тіньовий флот» РФ
21 грудня, 2025, 02:12
Росія розробляє протисупутникову зброю
Розвідка НАТО: Росія розробляє систему для атак на супутники Starlink
22 грудня, 2025, 12:11
Кожакін (крайній ліворуч) брав участь у публічній зустрічі з учасником російського вторгнення в Україну Романом Гришиним
Чемпіон світу з плавання потрапив у базу «Миротворця»
25 грудня, 2025, 11:41
«Трейд лайнс рітейл» зірвала строки постачання курток, сорочок, штанів, літніх костюмів та кальсонів
Суд зобов'язав компанію Гринкевичів виплатити Міноборони 12 млн грн
27 грудня, 2025, 16:33

Події в Україні

Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів
Уночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах
Уночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах
Розвідка: Половина виробників бронетехніки РФ не перебувають під санкціями
Розвідка: Половина виробників бронетехніки РФ не перебувають під санкціями
Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
Удар «Орєшніком» по Львову. Садовий зробив заяву
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua