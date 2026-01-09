Розвідка: Половина виробників бронетехніки РФ не перебувають під санкціями

Більше половини підприємств «Уралвагонзаводу» досі не під санкціями

Понад половина підприємств російського концерну з виробництва бронетехніки «Уралвагонзавод» досі не перебуває під санкціями західних партнерів і продовжує працювати без обмежень. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Проєкт ГУР МО War&Sanctions визначив 41 підприємство «Уралвагонзаводу», що входить до складу російської державної корпорації Ростех і є ключовим виробником бронетехніки для армії РФ.

У розвідці зазначають, що 23 російські підприємства зі складу концерну все ще не перебувають під санкціями західних партнерів України. Мова про виробників навчальних стендів і тренажерів для екіпажів бронетехніки, конструкторські бюро, підприємства забезпечення та інші.

У ГУР є інформація щодо 429 підприємств в Росії, які або входять до складу, або перебувають під управлінням усіх п'яти холдингів Ростеха.

«Для кожного з них наведені ідентифікаційні дані, функції в структурі холдингу та Ростєху загалом, схема зв’язків і підпорядкування, а також відомості про застосовані санкції», – зауважили розвідники.

Нагадаємо, Євросоюз у січні–жовтні 2025 року імпортував 4,19 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу російського походження. Витрати на закупівлю склали €1,72 млрд.

Найбільшу частку імпорту традиційно сформували сталеві напівфабрикати: за десять місяців 2025 року країни ЄС закупили 2,9 млн т цієї продукції, що на 8,4% більше, ніж роком раніше. Найбільшими споживачами російських напівфабрикатів залишалися Бельгія, Італія, Чехія та Данія.

Російська економіка вперше за роки повномасштабної війни проти України офіційно визнана Кремлем як така, що втратила динаміку та увійшла в режим «стагнації». Риторика урядовців і центробанку не здатна замаскувати очевидний дефіцит як у федеральному бюджеті, так і в регіонах.