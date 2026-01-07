Polymarket відмовився виплачувати мільйони за ставками на вторгнення США у Венесуелу

Букмекерська контора стверджує, що захоплення Мадуро не тотожне захопленню Венесуели

Платформа Polymarket не виплатив гроші за ставки, які передбачали вторгнення США до Венесуели. У заяві йдеться, що рейд з метою захоплення Мадуро не є вторгненням, а для вирішення ставки необхідно, щоб США встановили прямий контроль над територією країни, повідомляє «Главком».

Тема військових дій США у Венесуелі привернула велику кількість людей протягом останніх кількох місяців, а обсяг ставок на військове втручання перевищив $87,4 млн.

Хоча ставки, що передбачали «військове втручання», були виплачені після рейду США проти Мадуро, окрема ставка на «Чи вторгнеться США до Венесуели до...?» залишається невирішеною. Ставка, обсяг торгів за якою перевищив $10,8 млн, містить примітку, що вона буде вирішена як «Так», як тільки США «розпочнуть військову операцію з метою встановлення контролю над будь-якою частиною Венесуели».

4 січня Polymarket заявив, що заява президента Дональда Трампа про те, що США «будуть керувати Венесуелою, посилаючись на переговори з урядом Венесуели», «сама по собі не кваліфікує» місію з захоплення Мадуро як вторгнення.

Раніше повідомлялося, що невідомий користувач платформи для ставок Polymarket виграв понад $400 тис. зробивши ставку на те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро позбудеться посади до кінця січня, всього за кілька годин до початку операції США.

Як відомо, 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

До слова, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.