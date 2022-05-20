Нацполіція розповіла про зрадників у лавах МВС
За весь час війни зрадниками стали кілька сотень правоохоронців
Від початку повномасштабного вторгнення фіксувалися поодинокі випадки, коли правоохоронці переходили на бік окупанта. За весь час війни зрадниками стали кілька сотень правоохоронців з багатотисячного колективу Національної поліції. Про це заявив перший заступник глави МВС Євген Єнін в інтерв'ю виданню НВ.
«У нас були поодинокі історії зради на територіях фактично всіх областей. Але це максимум кілька сотень людей на 130 тисяч колективу Нацполіції. Це не те, що могло б називатися масовим», – заявив він.
Нагадаємо, контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові чинного співробітника Національної поліції у Харківській області, який передавав ФСБ Росії розвідувальні дані. До слова, суддя з Харківщини може сісти довічно за держзраду