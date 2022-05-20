  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Нацполіція розповіла про зрадників у лавах МВС

    Кілка сотень працівників Нацполіції працювали на користь окупантів - Нацполіція розповіла про зрадників у лавах МВС
    Кілка сотень працівників Нацполіції працювали на користь окупантів
    фото: slovoidilo.ua

    За весь час війни зрадниками стали кілька сотень правоохоронців

    Від початку повномасштабного вторгнення фіксувалися поодинокі випадки, коли правоохоронці переходили на бік окупанта. За весь час війни зрадниками стали кілька сотень правоохоронців з багатотисячного колективу Національної поліції. Про це заявив перший заступник глави МВС Євген Єнін в інтерв'ю виданню НВ.

    «У нас були поодинокі історії зради на територіях фактично всіх областей. Але це максимум кілька сотень людей на 130 тисяч колективу Нацполіції. Це не те, що могло б називатися масовим», – заявив він.

    Нагадаємо, контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові чинного співробітника Національної поліції у Харківській області, який передавав ФСБ Росії розвідувальні дані. До слова, суддя з Харківщини може сісти довічно за держзраду

    Читайте також: Що світить Шарію? Інтерв'ю з головою правоохоронного комітету Верховної Ради
    Теги: росія МВС окупанти війна Україна поліція державна зрада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацполіція розповіла про зрадників у лавах МВС