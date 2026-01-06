Головна Світ Політика
Затримання Мадуро. Чому венесуельці, які втекли за кордон, не планують повертатися додому

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Затримання Мадуро. Чому венесуельці, які втекли за кордон, не планують повертатися додому
Венесуельці розуміють, що країною й досі управляє близьке оточення Ніколаса Мадуро
фото: pixabay.com

Венесуелою досі керують поплічники Ніколаса Мадуро

Не всі венесуельці зраділи затриманню лідера своєї країни Ніколаса Мадуро. Зокрема, 8 млн венесуельців, яким довелося втекти з власної країни через репресії та економічні проблеми, не поспішають повернутися додому. Про це пише «Главком» із посиланням на france24.

Венесуельці розуміють, що країною й досі управляє близьке оточення Ніколаса Мадуро. Тому більшість венесуельців, які вимушено покинули свою країну, не планують туди повертатися. Адже вони мають досвід труднощів, яких вони зазнали під час правління Мадуро.

Для декого зруйнована економіка Венесуели є однією з причини залишатися та продовжувати працювати за кордоном. Також люди бояться повертатися через питання безпеки, адже ще в суботу вулицями Каракасу воєнні угрупування виступали проти тих, хто радів затриманню Ніколаса Мадуро.

«У Венесуелі не відбулося жодної зміни режиму, немає жодного переходу», – сказала Лігія Болівар, венесуельська соціологиня та правозахисниця, яка живе в Колумбії з 2019 року. За її словами, через це ніхто з венесуельців не повернеться назад.

Такої думки 35-річний Алехандро Солорсано, він вважає, що нічого не змінюється. Адже Дональд Трамп вирішив працювати з адміністрацією Мадуро, а не з опозицією демократів.

Сьогодні Венесуелою керує заступниця Ніколаса Мадуро 56-річна юристка Делсі Родрігес. У понеділок, 5 січня вона вже склала присягу. Тож близьке оточення Мадуро залишається на своїх місцях біля керма країни.

Крім цього, в управлінському апараті країни й досі залишається міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо та міністр оборони Володимир Падріно Лопес. Наприклад, Діосдадо Кабельо у 2024 році був організатором репресій проти протестів, які люди влаштували після виборів. Тоді було затримано близько 2400 тис. венесуельців. Тому посадовець викликає страх у народа.

Нагадаємо, як Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Раніше «Главком» писав про те, що Влада Венесуели розпочала нову хвилю репресій після того, як Сполучені Штати арештували очільника країни Ніколаса Мадуро.  Венесуельські профспілки заявили про затримання 14 журналістів і медіапрацівників, серед яких 11 представляли іноземні ЗМІ. 

Теги: США Дональд Трамп Венесуела

