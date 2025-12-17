Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції

Раніше повідомлялося, що США готують санкції проти російського енергетичного сектору на випадок, якщо Путін відмовиться від мирної угоди

Адміністрація Дональда Трампа наразі не розглядає питання введення додаткових обмежень проти Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційну заяву представника Білого дому, передає «Главком».

Раніше видання Bloomberg поширило інформацію, нібито Вашингтон готує пакет санкцій проти російського енергетичного сектору як інструмент тиску на випадок, якщо Володимир Путін відмовиться від умов мирної угоди. Проте в апараті американського президента ці дані заперечили.

Посадовець підкреслив, що жодних нових кроків у санкційній політиці щодо Москви президент США не робив. Він пояснив, що робота профільних відомств полягає лише у формуванні списку можливих сценаріїв, які глава держави може розглянути в майбутньому.

Водночас, у Державному департаменті США відмовилися давати коментарі щодо потенційного посилення санкційного тиску на країну-агресорку, уникаючи попередніх обговорень цієї теми.

Нагадаємо, американські сенатори внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Якщо законопроєкт ухвалять – президент Дональд Трамп упродовж 90 днів буде зобовʼязаним ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

Як повідомляв журнал Time, економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки.

Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».

Фінансова ситуація країни різко погіршується. Бюджетний дефіцит Росії у 2025 році зріс до приблизно 5,7 трлн рублів – близько 3% ВВП. За перші вісім місяців року дефіцит уже становив 4,2 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.