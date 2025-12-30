Головна Світ Політика
Нетаньягу пообіцяв Трампу Ізраїльську премію миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нетаньягу пообіцяв Трампу Ізраїльську премію миру
Трамп назвав нагороду «дійсно несподіваною та дуже цінною»
фото: Reuters

Прем’єр-міністр зазначив, що ізраїльтяни цінують те, що зробив Трамп для країни

Ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що президент США Дональд Трамп отримає Премію Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Нетаньягу під час візиту до США оголосив, що Трамп отримає найпрестижнішу премію, що видається урядом Ізраїлю. Це стане першим випадком присудження найвищої цивільної нагороди країни людині, яка не має громадянства Ізраїлю.

«Президент Трамп порушив так багато умовностей, щоб здивувати людей, тому ми вирішили порушити одну з умовностей або створити нову», – сказав ізраїльський премʼєр.

Політик додав, що громадяни цінують те, що Трамп зробив для допомоги Ізраїлю та спільній боротьбі проти терористів.

Неназваний ізраїльський посадовець розповів CNN, що міністр освіти Йоав Кіш Ізраїлю приєднався до зустрічі Трампа та Нетаньягу телефоном, щоб поінформувати про цю нагороду. Американський президент натякнув, що розгляне можливість участі у церемонії, яка проводиться щороку в День незалежності Ізраїлю.

Премія Ізраїлю це найвища цивільна нагорода Ізраїлю, що присуджується за досягнення в науці, гуманітарних науках, мистецтві та інших галузях. Премія миру, яку уряд вирішив вручити Трампу, ніколи раніше не присуджувалася. Премія Ізраїлю також ніколи не присуджувалася особі, яка не є громадянином або резидентом Ізраїлю.

У липні 2025 року Кіш вніс зміни до правил премії, щоб вперше дозволити присудження її іноземному громадянину. Уряд Нетаньягу також підтримує кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року.

До слова, президент США Дональд Трамп став лауреатом першої Премії миру від ФІФА.

Теги: Ізраїль Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу

