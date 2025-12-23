Головна Думки вголос Віталій Портников
search button user button menu button
Віталій Портников Журналіст

Шанс Кароля Навроцького

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент України Володимир Навроцький та президент Польщі Кароль Навроцький
фото: Getty Images

У союзі з Україною Польща – справжній регіональний лідер

Перша зустріч Володимира Зеленського із новим польським президентом Каролем Навроцьким могла б дозволити зітхнути із полегшенням. Абсолютно штучний протокольний конфлікт залагоджено, Варшава у питанні підтримки України говорить одним голосом, ми повертаємося до часів, коли і президент, і премʼєр Польщі були прихильниками спільної позиції. Адже Анджей Дуда, який формально презентував той самий табір, що і Кароль Навроцький, знаходився у порозумінні і з своїм однопартійцем Матеушом Моравецьким, і з своїм опонентом Дональдом Туском. 

Але насправді я б не перебільшував значення цієї зустрічі. По-перше, тому що не варто поки що перебільшувати вплив Кароля Навроцького на реальну польську політику. Можливості президента Польщі не варто порівнювати із можливостями президента України хоча б тому, що президент України є неформальним лідером поки ще існуючої парламентської більшості, а президент Польщі працює з опозиційним парламентом, який зовсім не зацікавлений у імплементації його ініціатив. І тому про реальну політику Зеленському, як і раніше, варто говорити із премʼєр-міністром Польщі.

По-друге, як би не розмовляв Навроцький із Зеленським, а політичні задачі чинного польського президента відрізняються від задач його попередника. Анджей Дуда намагався бути одним з європейських лідерів, що протистоять російській агресії – і ця позиція посилювала його вплив і у самій Польщі, і на Заході. Каролю Навроцькому насамперед треба стати політиком номер один для тих поляків, які дотримуються розмаїтих правих поглядів – від консервативних до ультраправих. Бо саме такий авторитет може зробити його головним медіатором в ситуації, якщо після наступних парламентських виборів «Право і справедливість» буде шукати підтримки у правих радикалів заради повернення до влади. Це – історичний шанс Навроцького, бо саме в цій ситуації він з ритуальної особи перетвориться на граючого політика, потрібного всім. 

Але в цій ситуації Навроцький не може відштовхувати електорат Гжегожа Брауна і йому краще бути тільки трішки «проукраїнським», а навіть трішки «антиукраїнським». Електорат «Права і справедливості» це не відштовхне, а електорат Брауна – привабить. І Навроцький це чудово усвідомлює, його переконує досвід власної передвиборчої кампанії. Тому Зеленський може навіть оселитися в Бельведері – у намірах і діях Навроцького це нічого не змінить. 

Тому найкраще, що варто зробити вже сьогодні – позбутися ілюзій щодо українсько-польського майбутнього. Так, обʼєктивно обидві країни і обидва народи потребують один одного, так, обʼєктивно опір України є запорукою безпеки Польщі. Але це і для Угорщини, Словаччини і Чехії обʼєктивно – і що з того? Так, обʼєктивно саме у союзі з Україною Польща стає справжнім регіональним лідером – але польському виборцеві це може бути абсолютно не важливо. 

Тому насправді все буде залежати від наступних парламентських виборів. Якщо «Громадянська платформа» у коаліції з союзниками збереже владу або якщо «Праву і справедливості» вдасться повернутися до влади у союзі з поміркованими партіями, Польща залишиться найближчим партнером України, а Навроцький – протокольною постаттю у Бельведері. Але якщо у «Праві і справедливості» підуть на коаліцію з ультраправими або намагатимуться «перехопити» їхні гасла для перемоги, стосунки Польщі з Україною стануть нагадувати стосунки України з Угорщиною Орбана, а Навроцький стане лідером остаточної ревізії східної зовнішньої політики Варшави. І саме це якраз і є обʼєктивно.

Тому до такого повороту подій варто готуватися вже сьогодні, щоб усвідомити, хто стане головним партнером України в Європі в разі «зникнення» Польщі і якими будуть наслідки зовнішньополітичних змін – аж до кардинального перегляду міграційної політики. Це, звісно, не означає, що таке передчуття майбутнього потребує якихось конкретних дій, але воно потребує хоча б плану таких дій.

Хоча, це, звісно, не про Україну. Тому давайте просто знатимемо, що так може статися і будемо продовжувати працювати із польським суспільством заради нашого спільного майбутнього, а не заради нашого спільного фіаско – як вже неодноразово траплялося у українсько-польській історії поруч з Росією і може трапитися знову.  

Це також цілком обʼєктивно.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Анджей Дуда Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підкреслив готовність України підтримувати роботу інститутів національної пам’яті Польщі та України
Президенти Польщі та України обговорили питання національної пам’яті
19 грудня, 14:21
У Познані двоє чоловіків напали на українця та побили його
У Польщі двоє чоловіків напали та побили українця у трамваї, почувши українську мову (відео)
15 грудня, 09:14
Зеленський анонсував візит до Польщі
Президент назвав країну, яку відвідає після Німеччини
14 грудня, 13:58
У Польщі виявили четвертий тунель біля кордону з Білоруссю
У Польщі прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю. Затримано понад 130 мігрантів (фото, відео)
12 грудня, 18:38
Олександр Бутягін
Російська еміграція у паніці: чим обернувся арешт Бутягіна
12 грудня, 16:37
Євросоюз спрощує відмову в притулку
Реформа міграції ЄС: схвалено жорсткіші правила депортації та притулку
9 грудня, 15:12
Карта України без Криму в етері польського каналу TVN
Польський телеканал під час географічної вікторини показав карту України без Криму
30 листопада, 16:15
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
24 листопада, 14:23
З січня по серпень 2025 року Польща відвантажила на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн картоплі
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
24 листопада, 13:04

Віталій Портников

Шанс Кароля Навроцького
Шанс Кароля Навроцького
Головна помилка Нюрнберга. Що є першопричиною російської агресії
Головна помилка Нюрнберга. Що є першопричиною російської агресії
Чому Путін згадав про «Новоросію»
Чому Путін згадав про «Новоросію»
Чому російське суспільство не реагує на велику кількість загиблих на війні?
Чому російське суспільство не реагує на велику кількість загиблих на війні?
Сімейний облом, або Що робив зять Трампа у Москві
Сімейний облом, або Що робив зять Трампа у Москві
Леонід Кучма може про це Володимиру Зеленському розповісти у деталях
Леонід Кучма може про це Володимиру Зеленському розповісти у деталях

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Сьогодні, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua