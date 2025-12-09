Головна Світ Політика
Трамп обурився через штраф ЄС для соцмережі Маска

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп обурився через штраф ЄС для соцмережі Маска
Президент США Дональд Трамп відреагував на штраф, накладений Європейською комісією на платформу X
фото: Reuters

Американський лідер пообіцяв прокоментувати ситуацію детальніше після отримання повного звіту щодо цього штрафу

Президент США Дональд Трамп відреагував на штраф, накладений Європейською комісією на платформу X, яка належить Ілону Маску, за порушення нових правил цифрового законодавства ЄС. Трамп заявив, що не знав про цей штраф і здивувався, коли дізнався про нього, пише «Главком».

«Ого, це жорстко. Ілон мені не телефонував, щоб просити про допомогу в цьому питанні. Але ні, це складна історія. Я не думаю, що це правильно. Ні, я не думаю, що це правильно. Невже вони можуть таке робити?», – сказав він.

Американський лідер пообіцяв прокоментувати ситуацію детальніше після отримання повного звіту щодо цього штрафу.

Нагадаємо, Європейська комісія вперше застосувала санкції за порушення ключових положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), наклавши на соціальну мережу X штраф. Офіційний представник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що головною причиною штрафу стало порушення вимог щодо прозорості та використання оманливих практик.

Тоді американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити Європейський Союз і повернути суверенітет країнам блоку. 

Допис Маска з’явився наступного дня після того, як Єврокомісія оштрафувала його соцмережу X на 120 млн євро. Єврокомісія заявила, що соцмережа вводить користувачів в оману «синьою галочкою», бо будь-хто може купити статус «перевіреного», хоча компанія не перевіряє такі акаунти. Саме це й стало підставою для штрафу.

Пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував мільярдеру Ілону Маску відправитись на Марс після того, як Маск закликав ліквідувати Європейський Союз.

Теги: Єврокомісія Дональд Трамп штраф Ілон Маск

