Чи триватиме війна у 2026 році? Командир полку «Ахіллес» зробив прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чи триватиме війна у 2026 році? Командир полку «Ахіллес» зробив прогноз
Війна триватиме упродовж всього 2026 року, вважає Юрій Федоренко
Війна навряд чи закінчиться швидко, якщо партнери не усвідомлять усіх загроз від Росії

Ситуація на полі бою дуже складна: противник веде наступальні дії на ключових ділянках фронту, зокрема мовиться про Запоріжжя, Донеччину та Харківщину. Окупанти просуваються, попри шалені втрати. Як інформує «Главком», про це «24 Каналу» розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Яка ситуація на різних ділянках фронту

Росія вже давно анонсувала захоплення Куп’янська, але так і не змогла цього зробити. Зараз місто контролюють Сили оборони. За останній час вони мали успіхи зі звільнення населеного пункту й витіснення противника.

Те саме можна сказати про Вовчанськ. Ворог стягнув туди безпрецедентну кількість особового складу, техніки, сил та засобів для досягнення результату. Попри це Сили оборони тримають стрій.

Найбільшу увагу ворог звернув на Покровськ. До повномасштабної війни у цьому місті жило близько 60 тисяч людей. Уже понад рік противник не може його захопити, хоча переважає за кількістю особового складу, техніки, авіації, ракетних і вогневих засобів. Пояснення цього лише одне – безпрецедентна стійкість, яку демонструє українське військо на лінії бойових дій.

Чи воюватиме Росія у 2026 році

Ворог справді здобуває незначні тактичні успіхи, які є закономірними за такою чисельної переваги. Попри це, Україна може змінити хід дій, якщо наші партнери все-таки усвідомлять загрози та перестануть спонсорувати Росію, продовжуючи з нею торгово-економічні відносини.

Вони мають підтримувати українську державу у війні не тільки санкціями, але й дійсно робочими інструментами чіткого контролю.

«За моїм переконанням, ми не можемо зараз говорити, що війна завершитися в короткостроковій перспективі. Скоріше за все, вона триватиме упродовж всього 2026 року та навіть на початку 27-го», – сказав військовий.

Федоренко додав, що у нас є можливість встояти й зробити так, щоб Росія втратила ресурси, можливість штурмувати. Але для цього потрібне фінансування й допомога.

Утім, якщо Росія втрачає спроможності штурмувати та здобувати тактичні результати на полі бою, тоді з’являється «зерно» для перемовного процесу та для врегулювання ситуації.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський стверджує, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо Російська Федерація погодиться припинити вогонь щонайменше на 60 днів. 

Мирний план президента США Дональда Трампа досі передбачає територіальні поступки з боку України. Глава держави зазначив, що перш ніж укладати угоду потрібно отримати схвалення українського народу.

