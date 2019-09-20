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    Думки вголос

    Путін робить із Зеленського Порошенка

    • Віталій Портников

      Журналіст

    • Розсилка
    Путін робить із Зеленського Порошенка

    Так як Зеленський у вирішальний момент насаджуватися на кремлівський гачок не захотів, вони його скоро зненавидять. Як зненавиділи Порошенка

    Те, що сталося в Мінську - цілком логічний розвиток подій в діалозі між Москвою і Києвом

    Можна гратися у «відлигу», про яку без особливих коливань говорив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Можна телефонувати Путіну і висловлювати взаємне задоволення в зв'язку з обміном українських заручників на Володимира Цемаха. Можна бігати кремлівськими кабінетами і питати, хто перший хоче закінчити війну і зняти з цього всі вершки. Можна на багатосторонніх зустрічах обіцяти, що в разі проведення виборів на Донбасі буде імплементований закон про особливий статус - і називати це «формулою Штайнмайєра».

    Все це - ще не політика.  Все це - спроба залишитися в світі власних ілюзій, недолугих і дитячих.

    А потім настає день, коли потрібно підписатися під згодою проводити вибори на окупованих територіях у присутності російських військових і інших бандитів.  Коли потрібно погодитися, що особливий статус окупованих територі1 - які так і залишиться окупованими - повинен бути зафіксований в українській Конституції.  І коли ти розумієш, що після цього підпису відбудеться в Києві - навіть якщо в обмін на зраду тобі обіцяють зустріч в «нормандському форматі» і навіть «просто перестати стріляти».

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    Ось це і є політика.

    Досвідчений Леонід Кучма так просто і пояснив росіянам: почнуться негаразди.  Не потрібно думати, що росіяни не зрозуміли - тим більше, що їхню делегацію на переговорах очолює Борис Гризлов, який пройшов перший Майдан разом з Кучмою.

    Росіяни все зрозуміли. Росіяни зраділи. Негаразди їм і потрібні. Заради цих негараздів, заради повної дестабілізації України, заради її краху вони і працюють.

    А Зеленського і його оточення вони просто використовують. Як зграю нетямущих карасів.  Кидають наживку і дивляться, чи клюне.

    А так як Зеленський у вирішальний момент насаджуватися на кремлівський гачок не захотів, вони його скоро зненавидять.  Як зненавиділи Порошенка, з яким теж 2014 року збиралися «домовлятися». Домовлятися мовою Кремля означає - використати і обдурити.  Ніяких інших значень це слово в російському політичному словнику не має.

    І якщо Зеленський не захоче або просто побоїться бути використаним, обдуреним, випотрошеним і викинутим, як кістки від карася, не буде ніякої зустрічі в «нормандському форматі», ніякого розведення військ, ніякого припинення війни.  А буде її продовження, будуть спроби дестабілізації на всій території країни, вибухи, вбивства, тонни компромату і заклики президента захищати країну, а не думати про капітуляцію перед агресором.

    Буде армія, мова, віра.

    Джерело: Еспресо ТВ

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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