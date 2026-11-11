Мирний спектакль Путіна: навіщо Україну змушують грати за сценарієм Кремля
Переговори без перемир'я лише допомагають окупантам
Коли про відновлення перемовин Росії, України та Сполучених Штатів тільки домовлялися, можна було почути, що сама згода Путіна надіслати своїх чиновників на переговори – вже прогрес після кількох місяців відсутності будь-якого діалогу. Але тепер, коли ми знаємо склад російської делегації, можна констатувати, що ми маємо справу з тими ж шахраями, які за ці майже пʼять років навчилися ходити по колу і імітувати переговорну активність.
Звісно, керівник цієї делегації Володимир Мединський займається цим ходінням по колу ще з зими 2022 року. Перемовини тоді завершилися нічим, але плодами діяльності Мединського Путін користується досі – коли розповідає, що його посланець вже домовився з Україною про її фактичну капітуляцію, а тут до Києва приїхав тодішній британський премʼєр Борис Джонсон і переконав продовжувати опір.
Проте головне в постаті Мединського – це те, що він не має ніякого політичного впливу, ніякого авторитету. Навіть у 2022 році, коли путінській помічник тільки запропонував можливість припинення вогню на російсько-українському фронті, на нього буквально накинулися всі російські пропагандисти. Хіба той самий Лавров міг би наштовхнутися на таку образливу критику? Але навіть Лавров не має прямого виходу на Путіна і дізнається про принципові рішення президента останнім. А от Мединський про такі рішення дізнається по телевізору…
Інші учасники перемовин – або клерки з МЗС, або розвідники, які просто мають оцінити настрої ворога. Така делегація нічого не вирішує і нічого не пропонує. Тоді виникає питання – навіщо українським представникам розмовляти з цими шахраями?
Виключно для того, щоб у Білому домі нас не могли звинуватити у нехтуванні миротворчими ініціативами Трампа і на цих засадах відмовляти Україні в допомозі. По суті, українська участь у перемовинах – своєрідний ритуал.
Та й російська також. Росіяни демонструють, що готові йти назустріч побажанням з Вашингтона і говорити навіть не тільки щодо завершення війни з Україною, але й щодо системи безпеки у Європі й економічного співробітництва із США. Але примусити Захід обговорювати російське «занепокоєння» з приводу власної безпеки – також очевидне шахрайство. Росія – одна з двох найбільших за запасами ядерних держав світу, що здійснила агресію проти безядерної України. Хто і що може загрожувати її безпеці?
Ще до цих перемовин, коли на тлі візиту української делегації до США стало відомо про дизельну оборудку Трампа і Путіна, Зеленський говорив про українських переговірників як про ширму для дій американської адміністрації. Нічого не змінюється і зараз. Українські переговірники продовжують виконувати ту саму функцію. І можна вважати, що з цієї ганебної ситуації просто немає виходу.
Але насправді вихід є. Критика дій адміністрації в російсько-українській війні після проміжних виборів буде тільки посилюватися, і президент Трамп вже не зможе з цією критикою не рахуватися. І ставлення до процесу імітації Росією мирних перемовин теж доведеться переглядати.
Я не бачу жодного сенсу у перемовинах без перемирʼя. Не бачу сенсу у перемовинах без дипломатичної ізоляції Путіна. Не бачу ніякого сенсу у перемовинах без результату й економічних оборудках із результатом.
Звісно, президент США може вважати інакше. Але якщо він продовжує наполягати на моделі перемовин без перемирʼя, США мають допомагати Україні і захищатися від Росії та ефективно бити по Росії. Тому що насправді це єдиний шлях, щоб примусити Путіна погодитися на реальні перемовини, а не на чергове шахрайство.
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