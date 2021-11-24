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    Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною»

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    Росія стягує війська до кордону України та паралельно&nbsp;оцінює ситуацію на Донбасі як тривожну - Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною»
    Росія стягує війська до кордону України та паралельно оцінює ситуацію на Донбасі як тривожну
    фото архівне з відкритих джерел

    Речник Путіна підтримав російську точку зору, що в Україні може в будь-який момент «спалахнути»

    Росія оцінює ситуацію на Донбасі як «дуже і дуже тривожну». Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє «Риа Новости».

    Крім того, Дмитро Пєсков, коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що в Україні може в будь-який момент «спалахнути», зауважив, що це нібито аргументована точка зору.

    «У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну», – заявив речник президента країни-агресорки.

    До слова, бойовий розвідник оцінив загрозу нового нападу на Україну.

    Нагадаємо, міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

    Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

    2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

    Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас війна Україна прессекретар
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    Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною»