Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною»

Росія стягує війська до кордону України та паралельно оцінює ситуацію на Донбасі як тривожну

Речник Путіна підтримав російську точку зору, що в Україні може в будь-який момент «спалахнути»

Росія оцінює ситуацію на Донбасі як «дуже і дуже тривожну». Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє «Риа Новости».

Крім того, Дмитро Пєсков, коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що в Україні може в будь-який момент «спалахнути», зауважив, що це нібито аргументована точка зору.

«У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну», – заявив речник президента країни-агресорки.

До слова, бойовий розвідник оцінив загрозу нового нападу на Україну.

Нагадаємо, міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.