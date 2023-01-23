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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

102 роки тому росіяни вбили українського генія

glavcom.ua
Микола Леонтович із сім'єю
фото з відкритих джерел

Весь світ захоплювався музикою Миколи Леонтовича

102 роки тому вбито автора всесвітньо відомого «Щедрика», так, того самого, Щедрик мелодією якого насолоджується весь світ.

У власному домі його убив російський агент Афанасій Гріщенко.

У цьому суть всієї російського міра. Спергу він приходить до вас у дім, а потім грабує і вбиває. От просто запамятаймо раз і назавжди – все що пов’язане з Росією вбиває.

А тепер коротко історія подій:

Напередодні Микола Леонтович завітав у гості свого батька – священика села Марківка та залишився ночувати у нього вдома. До цієї хати на ночівлю попросився і вбивця – чекіст, росіянин.

Саме він під ранок і застрелив Миколу Леонтовича. Потім він втік, пограбувавши перед цим хату.

Його поховали у цьому ж селі. За труною ішов самотній дячок… а в цей час весь світ захоплювався Щедриком, який тріумфально виконувала капела Олександра Кошиці.

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Джерело
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Теги: історія росіяни пісня культура

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Віктор Таран

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