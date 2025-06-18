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Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

Топ-10 цілей, здатних підірвати економіку Росії

glavcom.ua
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На фото удар по Рязанському НПЗ
кадр з відео

Вразливі об'єкти ворога

Днями в мережі гуляли тексти про найбільш вразливі цілі Ірану та наслідки для Ірану від таких ударів. Вирішив спантеличити ШІ таким же завданням, але для Росії.

Отже, топ-10 економічних цілей у агресора та наслідки від їх знищення за рейтингом Ілона Маска (його соцмережі):

  1. Уфімський НПЗ (Rosneft): Потужність 15,5 млн тонн/рік, ключова для внутрішнього ринку та експорту.
  2. Рязанський НПЗ (Rosneft): Потужність 17,1 млн. тонн/рік, важливий для експорту.
  3. Нижньокамський НПЗ (Lukoil): Потужність 17 млн ​​тонн/рік, виробляє високоякісні продукти.
  4. Волгоградський НПЗ (Lukoil): Потужність 14,5 млн. тонн/рік, критичний для внутрішнього ринку.
  5. Ангарський НПЗ (Rosneft): Потужність ~12 млн тонн/рік, важливий для східних регіонів.
  6. Порт Новоросійськ: Найбільший нафтовий порт, експорт нафти та товарів.
  7. Порт Приморськ: Основний порт експорту нафти до Європи.
  8. Тазовський газопереробний завод (Газпром): Ключовий експорту газу.
  9. Норильський нікель: Найбільший виробник нікелю та паладію.
  10. Ключові вузли Транссибірської магістралі (Єкатеринбург/Новосибірськ): Логістична артерія Росії.

***

Не наводитиму детальної аргументації та економічних підрахунків. Відразу до наслідків:

  • Економічні втрати: $70-100 млрд. прямих і $100-200 млрд. непрямих у перший рік, зі скороченням ВВП на 5-10%.
  • Соціальні наслідки: Зростання безробіття до 6-8%, інфляція 10-15%, протести (карлік - прощавай!)
  • Гуманітарні наслідки: Дефіцит товарів, енергетична криза, міграція 1-2 млн осіб.
  • Геополітичні наслідки: Ослаблення позицій Росії, зниження впливу на енергетичних ринках.
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Газпром втрати росія війна

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