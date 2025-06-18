На фото удар по Рязанському НПЗ

Вразливі об'єкти ворога

Днями в мережі гуляли тексти про найбільш вразливі цілі Ірану та наслідки для Ірану від таких ударів. Вирішив спантеличити ШІ таким же завданням, але для Росії.

Отже, топ-10 економічних цілей у агресора та наслідки від їх знищення за рейтингом Ілона Маска (його соцмережі):

Уфімський НПЗ (Rosneft): Потужність 15,5 млн тонн/рік, ключова для внутрішнього ринку та експорту. Рязанський НПЗ (Rosneft): Потужність 17,1 млн. тонн/рік, важливий для експорту. Нижньокамський НПЗ (Lukoil): Потужність 17 млн ​​тонн/рік, виробляє високоякісні продукти. Волгоградський НПЗ (Lukoil): Потужність 14,5 млн. тонн/рік, критичний для внутрішнього ринку. Ангарський НПЗ (Rosneft): Потужність ~12 млн тонн/рік, важливий для східних регіонів. Порт Новоросійськ: Найбільший нафтовий порт, експорт нафти та товарів. Порт Приморськ: Основний порт експорту нафти до Європи. Тазовський газопереробний завод (Газпром): Ключовий експорту газу. Норильський нікель: Найбільший виробник нікелю та паладію. Ключові вузли Транссибірської магістралі (Єкатеринбург/Новосибірськ): Логістична артерія Росії.

***

Не наводитиму детальної аргументації та економічних підрахунків. Відразу до наслідків: