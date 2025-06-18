Топ-10 цілей, здатних підірвати економіку Росії
Вразливі об'єкти ворога
Днями в мережі гуляли тексти про найбільш вразливі цілі Ірану та наслідки для Ірану від таких ударів. Вирішив спантеличити ШІ таким же завданням, але для Росії.
Отже, топ-10 економічних цілей у агресора та наслідки від їх знищення за рейтингом Ілона Маска (його соцмережі):
- Уфімський НПЗ (Rosneft): Потужність 15,5 млн тонн/рік, ключова для внутрішнього ринку та експорту.
- Рязанський НПЗ (Rosneft): Потужність 17,1 млн. тонн/рік, важливий для експорту.
- Нижньокамський НПЗ (Lukoil): Потужність 17 млн тонн/рік, виробляє високоякісні продукти.
- Волгоградський НПЗ (Lukoil): Потужність 14,5 млн. тонн/рік, критичний для внутрішнього ринку.
- Ангарський НПЗ (Rosneft): Потужність ~12 млн тонн/рік, важливий для східних регіонів.
- Порт Новоросійськ: Найбільший нафтовий порт, експорт нафти та товарів.
- Порт Приморськ: Основний порт експорту нафти до Європи.
- Тазовський газопереробний завод (Газпром): Ключовий експорту газу.
- Норильський нікель: Найбільший виробник нікелю та паладію.
- Ключові вузли Транссибірської магістралі (Єкатеринбург/Новосибірськ): Логістична артерія Росії.
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Не наводитиму детальної аргументації та економічних підрахунків. Відразу до наслідків:
- Економічні втрати: $70-100 млрд. прямих і $100-200 млрд. непрямих у перший рік, зі скороченням ВВП на 5-10%.
- Соціальні наслідки: Зростання безробіття до 6-8%, інфляція 10-15%, протести (карлік - прощавай!)
- Гуманітарні наслідки: Дефіцит товарів, енергетична криза, міграція 1-2 млн осіб.
- Геополітичні наслідки: Ослаблення позицій Росії, зниження впливу на енергетичних ринках.
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