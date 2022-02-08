  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Таран
рус
    Думки вголос

    Орангутан – як символ російського протесту

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Знайомтесь &ndash; орангутанг Бату, через якого почалося божевілля у російському політикумі - Орангутан – як символ російського протесту
    Знайомтесь – орангутанг Бату, через якого почалося божевілля у російському політикумі
    фото з відкритих джерел

    Як у Новосибірську обирали символ міста

    Нещодавно зоопарк Новосибірська запропонував обрати одну зі своїх тварин талісманом міста. На вибір представили сніжного барса Саяна, манула Айшу, амурського тигра Макса, біле ведмежа Шилку та орангутана Бату.

    Кажуть, влада симпатизувала барсу (улюблений звір Путіна) та Шилці (ведмідь символ Єдиної Росії). І спершу все йшло по сценарію влади. Їхні фаворити перемагали.

    Але тут підключись опозиційні депутати та активні громадяни. Вони запропонували альтернативу – орангутана!

    Мовляв, орангутан – це не лише чарівний та улюблений мешканець зоопарку! Але ще й розумний, кмітливий та креативний.

    Цитую, на фоні нашого мера і орангутан символ міста

    І їх ідею активно підхопили громадяни – така собі своєрідна «дуля в кишені владі».

    Ситуація загострилась, коли у ЗМІ з'явилась інформація, що адміністрації президента не подобається орангутан. Протистояння одразу вийшло на новий рівень. З розряду веселої розваги у політичну суперечку.

    Люди обурились – влада і так відібрали всі вибори, так тепер навіть такий незначний вибір не дає зробити? Тоді ми на зло обиремо свого кандидата, свій символ. Навіть якщо це буде орангутан

    І протестне голосування – спрацювало.

    Були змобілізовані всі місцеві соціальні мережі і телеграм канали. З’явились цікаві меми, відео, челенджі в тік-ток. Люди, які скучили за справжніми виборами, масово голосували за Бату.

    Коли розрив виріс у понад 10% влада почала активно накручувати результати на користь своїх кандидатів. Включили адмін ресурс, накрутки, ботів… Але це не допомогло. Орангутан переміг з відривом у 2%.

    І тепер у влади не простий вибір. Або визнати, що переміг орангутан і він має стати символом Новосибірську. Або скасувати результати виборів.

    І в першому і в другому випадку – це буде поразка влади і перемога громадян.

    Цікаво, що буде далі.

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗМІ вибори путінський режим зоопарк влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    П'ятий президент України

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Орангутан – як символ російського протесту