Орангутан – як символ російського протесту

Знайомтесь – орангутанг Бату, через якого почалося божевілля у російському політикумі

Як у Новосибірську обирали символ міста

Нещодавно зоопарк Новосибірська запропонував обрати одну зі своїх тварин талісманом міста. На вибір представили сніжного барса Саяна, манула Айшу, амурського тигра Макса, біле ведмежа Шилку та орангутана Бату.

Кажуть, влада симпатизувала барсу (улюблений звір Путіна) та Шилці (ведмідь символ Єдиної Росії). І спершу все йшло по сценарію влади. Їхні фаворити перемагали.

Але тут підключись опозиційні депутати та активні громадяни. Вони запропонували альтернативу – орангутана!

Мовляв, орангутан – це не лише чарівний та улюблений мешканець зоопарку! Але ще й розумний, кмітливий та креативний.

Цитую, на фоні нашого мера і орангутан символ міста

І їх ідею активно підхопили громадяни – така собі своєрідна «дуля в кишені владі».

Ситуація загострилась, коли у ЗМІ з'явилась інформація, що адміністрації президента не подобається орангутан. Протистояння одразу вийшло на новий рівень. З розряду веселої розваги у політичну суперечку.

Люди обурились – влада і так відібрали всі вибори, так тепер навіть такий незначний вибір не дає зробити? Тоді ми на зло обиремо свого кандидата, свій символ. Навіть якщо це буде орангутан

І протестне голосування – спрацювало.

Були змобілізовані всі місцеві соціальні мережі і телеграм канали. З’явились цікаві меми, відео, челенджі в тік-ток. Люди, які скучили за справжніми виборами, масово голосували за Бату.

Коли розрив виріс у понад 10% влада почала активно накручувати результати на користь своїх кандидатів. Включили адмін ресурс, накрутки, ботів… Але це не допомогло. Орангутан переміг з відривом у 2%.

І тепер у влади не простий вибір. Або визнати, що переміг орангутан і він має стати символом Новосибірську. Або скасувати результати виборів.

І в першому і в другому випадку – це буде поразка влади і перемога громадян.

Цікаво, що буде далі.

Джерело: блог Віктора Тарана

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