Макрон їде до України: всі подробиці візиту

Вперше за 24 роки президент Франції відвідає Україну

Сьогодні, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну. Він проведе зустріч з Володимиром Зеленським після переговорів із главою РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

Згідно з порядком денним, розміщеним на сайті Єлисейського палацу, сам візит триватиме весь день.

Переговори Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського відбудуться 8 лютого у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.

Очікується, що головною темою перемовин буде можливе російське вторгнення. До цього глави держав обговорили у телефонному режимі перспективи проведення нормандського саміту.

Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

Це перший офіційний візит лідера Французької Республіки до України з 1998 року. Жак Ширак був останнім президентом Франції, який відвідав Київ 24 роки тому.

Разом із Еммануелем Макроном 8 лютого в Україну приїде глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.