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    Макрон їде до України: всі подробиці візиту

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    Еммануель Макрон зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві<br /><br /> - Макрон їде до України: всі подробиці візиту
    Еммануель Макрон зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві

    фото: reuters

    Вперше за 24 роки президент Франції відвідає Україну

    Сьогодні, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну. Він проведе зустріч з Володимиром Зеленським після переговорів із главою РФ Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

    Згідно з порядком денним, розміщеним на сайті Єлисейського палацу, сам візит триватиме весь день.

    Переговори Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського відбудуться 8 лютого у Маріїнському палаці. О 13:40 глави держав зустрінуться із представниками ЗМІ.

    Очікується, що головною темою перемовин буде можливе російське вторгнення. До цього глави держав обговорили у телефонному режимі перспективи проведення нормандського саміту.

    Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

    Це перший офіційний візит лідера Французької Республіки до України з 1998 року. Жак Ширак був останнім президентом Франції, який відвідав Київ 24 роки тому.

    Разом із Еммануелем Макроном 8 лютого в Україну приїде глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

    Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.

    Як відомо, 3 лютого Зеленський удруге за тиждень дзвонив до Макрона: про що говорили. 29 січня Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну.

    Теги: МЗС ЗМІ Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент
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    Макрон їде до України: всі подробиці візиту