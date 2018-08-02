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    Думки вголос

    Поліція знову стала мєнтами

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    • Розсилка
    Катерина Гандзюк пысля нападу - Поліція знову стала мєнтами
    Катерина Гандзюк пысля нападу

    Кислота була такої сили, що фара машини розплавилась за кілька хвилин

    Нападника на херсонську активістку Катерину Гандзюк бачили за пару днів до нападу. Місцеві жителі кілька разів телефонували в поліцію, повідомляючи, що коло будинку Каті перебувають дивні люди. Від місцевих правоохоронців не було жодної реакції. Пізніше, після нападу, батько бачив нападника, який облив Катю. В день, коли стався напад, свідки намагалися кілька разів надати інформацію поліції про те, як виглядає нападник. Але поліція не взяла в роботу ці покази.

    Мєнти повністю провалили перший найважливіший день розслідування. Досі не проведена експертиза речових доказів. Ніхто не знає, який розчин вилили на Катю. А це суттєво впливає на подальші хімічні реакції в її організмі. Усе це свідчить що місцева поліція саботує розслідування і покриває злочинця. Довіри до них немає жодної.

    Саме тому міністр МВС Арсен Аваков зобов'язаний у найкоротші терміни розібратися в ситуації та покарати всіх винних місцевих мєнтів за провал першого дня слідства. Це його персональна політична відповідальність.

    Тепер про сам напад. На Катю вилили літр кислоти. Кислота була такої сили, що фара машини, біля якої вона стояла, розплавилась за кілька хвилин. Покидьок цілився в обличчя. Катя чудом встигнула відвернутися і основний «удар» прийшовся на спину та руки. Наразі її стан стабільно важкий, але загрози життю немає.

     Читайте також: Шалена Катерина та всі її вороги. Хто може стояти за кислотним замахом у Херсоні


    Джерело: Gazeta.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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