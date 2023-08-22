Головна Думки вголос Володимир В`ятрович
search button user button menu button
Володимир В`ятрович Народний депутат

Коли Росія захитається. Що робитиме Україна?

glavcom.ua
Всім імперіям рано чи пізно настає кінець
фото з відкритих джерел

Маємо допомогти поневоленим народам російської імперії здобути свободу

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав проєкт постанови №9617 про створення Тимчасової спеціальної комісії, яка розроблятиме основні засади державної політики щодо взаємодії з національними рухами народів РФ.

Комісія, до складу якої увійдуть представники різних фракцій та груп, має стати важливим центром напрацювання рішень, покликаних допомогти поневоленим народам російської імперії здобути свободу.

Доки росія залишається імперією, вона становить велику загрозу. Це добре розуміли борці за волю України і під час Української революції 1917-21 років, і підчас боротьби УПА у 1940-1950-ті. Зараз розуміння і налагодження дієвої взаємодії з національними рухами народів імперії важливе як ніколи.

Всім імперіям рано чи пізно настає кінець. Але в наших силах зробити демонтаж РФ більш швидким і керованим. І в наших інтересах – уже зараз налагоджувати дружні стосунки з поневоленими народами, які з часом переростуть у стосунки з новими вільними державами на руїнах російської імперії.

Верховна Рада вже зробила важливі кроки на цьому шляху. Ще в 2019 році ухвалила звернення до світової спільноти на захист прав корінних народів РФ, у 2022 – закликала світ підтримати їх самовизначення. І це – лише верхівка айсберга.

Коли Росія захитається. Що робитиме Україна? фото 1

Створення ТСК з розробки основних засад політики взаємодії з народами РФ має стати наступним кроком, переходом до системних цілеспрямованих дій.

Сподіваюся, керівники парламенту і депутатських фракцій розуміють важливість цього питання і підтримають його винесення вже на найближче пленарне засідання.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Верховна Рада окуповані території

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна контролює 20% світових запасів титану
Чому Україна продає титан до Росії?
8 серпня, 13:24
У російському відомстві стверджують, що Україна намагалася атакувати російський корабель «Сергій Котів»
Москва шокована: ЗСУ атакує кораблі Чорноморського флоту вже біля самого Севастополя
25 липня, 12:15
Поки невідомо, чи перехилився корабель через приліт, чи це проста поломка
Атака на Новоросійськ: пошкоджено російський корабель – ЗМІ (відео)
4 серпня, 09:45
Народний депутат Олег Дунда стверджує, що більшість російських опозиціонерів переслідують власні цілі, коли виступають проти Путіна та війни
Як Україні використовувати російську опозицію? Соратник Зеленського запропонував оригінальний хід
2 серпня, 16:00
В Україні триває 18-й місяць загальної мобілізації
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон? Війна і право
11 серпня, 11:00
Окупанти використовували Крим як головний логістичний хаб
Розвідка анонсувала нові сюрпризи для окупантів у Криму
8 серпня, 17:45
За словами військового, побудова маршрутів російських дронів постійно змінюється
ЗСУ пояснили, чому російські дрони Shahed долітають до Києва
14 серпня, 10:44
Україна веде важку боротьбу зі звільнення своїх територій від російських загарбників
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
18 серпня, 07:40
За інформацією ЗМІ, Росія заздалегідь попередила Туреччину про вихід із зернової угоди
Bild: Росія, Катар і Туреччина готують нову зернову угоду
18 серпня, 20:57

Володимир В`ятрович

Коли Росія захитається. Що робитиме Україна?
Коли Росія захитається. Що робитиме Україна?
Закономірність дива
Закономірність дива
Справжня історія польсько-українських відносин. Чому важливо її знати
Справжня історія польсько-українських відносин. Чому важливо її знати
Чому наші предки усвідомили себе саме українцями?
Чому наші предки усвідомили себе саме українцями?
Перейменування Запоріжжя. Що робити?
Перейменування Запоріжжя. Що робити?
«Лагідна українізація». Що робити з деокупованими територіями
«Лагідна українізація». Що робити з деокупованими територіями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
19K
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
13K
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
9840
Економіст: Росія повертається до часів СРСР. І мова не про кордони
5553
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою
5434
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)

Новини

ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Сьогодні, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Сьогодні, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Сьогодні, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Вчора, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Вчора, 04:57

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту