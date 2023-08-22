Коли Росія захитається. Що робитиме Україна?

Всім імперіям рано чи пізно настає кінець

Маємо допомогти поневоленим народам російської імперії здобути свободу

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав проєкт постанови №9617 про створення Тимчасової спеціальної комісії, яка розроблятиме основні засади державної політики щодо взаємодії з національними рухами народів РФ.

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Комісія, до складу якої увійдуть представники різних фракцій та груп, має стати важливим центром напрацювання рішень, покликаних допомогти поневоленим народам російської імперії здобути свободу.

Доки росія залишається імперією, вона становить велику загрозу. Це добре розуміли борці за волю України і під час Української революції 1917-21 років, і підчас боротьби УПА у 1940-1950-ті. Зараз розуміння і налагодження дієвої взаємодії з національними рухами народів імперії важливе як ніколи.

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Всім імперіям рано чи пізно настає кінець. Але в наших силах зробити демонтаж РФ більш швидким і керованим. І в наших інтересах – уже зараз налагоджувати дружні стосунки з поневоленими народами, які з часом переростуть у стосунки з новими вільними державами на руїнах російської імперії.

Верховна Рада вже зробила важливі кроки на цьому шляху. Ще в 2019 році ухвалила звернення до світової спільноти на захист прав корінних народів РФ, у 2022 – закликала світ підтримати їх самовизначення. І це – лише верхівка айсберга.

Створення ТСК з розробки основних засад політики взаємодії з народами РФ має стати наступним кроком, переходом до системних цілеспрямованих дій.

Сподіваюся, керівники парламенту і депутатських фракцій розуміють важливість цього питання і підтримають його винесення вже на найближче пленарне засідання.