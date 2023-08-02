Як Україні використовувати російську опозицію? Соратник Зеленського запропонував оригінальний хід

«Російські опозиціонери часто просувають токсичні наративи»

Російські опозиціонери можуть бути корисними для України. Хоч і їхня ефективність для України залишається під питанням, в інтерв'ю «Главкому» народний депутат України, представник «Слуги народу» Олег Дунда розповів, як Україна зможе використати російських опозиціонерів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для України ефективність (російських опозиціонерів – «Главком») не дуже висока. Хоча їх потрібно використовувати. Будь-яка людина, будь-яка організація – це у першу чергу інструмент і для кожного інструменту потрібно шукати завдання, яке можна цим інструментом вирішити. Наприклад білоемігранську опозицію можна використовувати як майданчик або як такі собі організації, через які можна впливати на лідерів регіонів, які у майбутньому зможуть стати тамтешніми президентами. Ті ж Ходорковський чи Каспаров мають розгалужені зв'язки і можливість контактувати, комунікаційні інструменти», – наголосив Дунда.

Не можна забувати про те, що часто російські опозиціонери стають токсичними до українців, стверджує він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наприклад, коли вони намагаються просувати наратив, що «не всі росіяни погані», «давайте на них якось подивимося іншим чином», «це війна Путіна», – каже Дунда, і додає: з «хорошими російськими олігархами» схожа історія.

«З олігархами – дуже велика історія, зокрема у Ходорковського (російський опозиціонер Михайло Ходорковський – «Главком»). Це як би не заздрість. Це така ненависть, що «я один постраждав. Я один сидів у буцегарні, а ви у цей час насолоджувались життям і заробляли гроші». Тобто у даному випадку він нам дуже корисний», – заявив Дунда.

Водночас Дунда наголосив, що організація російського опозиціонера Олексія Навального, яка активно просуває зняття санкцій з олігархів Михайла Фрідмана чи Петра Авена, у першу чергу переслідує власні цілі, які несуть ризики для України.

«Я це називаю політичною корупцією. Бо всім зрозуміло, що вони це роблять тому що отримують гроші на своє існування взагалі, на своє життя у Європі. Інакше як хабар це назвати не можна. І у цьому є великі ризики для України. Чому? Тут треба погодитися з Ходорковським, що 100% олігархів, мільярдерів, які жили і заробили гроші у путінській Росії, фактично є агентурою. Кремль використовує їх, щоби корумпувати і впливати на політичну еліту західної Європи. Вони є частиною агентурної мережі, яку розповсюдив Путін. Якщо з них знімати санкції, вони отримають доступ до своїх капіталів і почнуть їз використовувати у політичних цілях Москви: просування наративів, підкуп, фінансування потрібних ЗМІ», – каже Дунда.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дунда стверджує, що всі олігархи, які заробили кошти за часів путінської Росії, насправді є частиною ФСБ.

«Всі олігархи, які жили і заробляли гроші при Путіні, є частиною ФСБ, навіть якщо вони про це не говорять. Бо інших варіантів їхнього існування та заробляння грошей не існує. Вони всі є призначеними людьми. Вони всі є частиною цієї системи. На всіх з них є компромат. Вони всі висять на гачку і будуть робити те, що їм скажуть з Москви. І зняття санкцій з їхніх коштів – це відкриття старого каналу впливу на західну політичну еліту. Тому заклики Волкова, Навального або Чичваркіна знімати санкції можна трактувати так само як роботу на Москву, або агентурну, або вони корисні дурні», – каже нардеп.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Главкому» очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська зазначила, що вихід деяких російських олігархів з-під санкцій цілком ймовірний. Проте те, що олігарх для цього має зробити, вже має вирішити український уряд.

До слова, раніше Гаррі Каспаров визнав: питання Криму – психологічна проблема для російської опозиції.