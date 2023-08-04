Атака на Новоросійськ: пошкоджено російський корабель – ЗМІ (відео)

Поки невідомо, чи перехилився корабель через приліт, чи це проста поломка

Російський десантний корабель «Оленегорский горняк» похилився набік

Російські ЗМІ повідомляють, що один із російських десантних кораблів нібито був підбитий під час нічної атаки дронів на Новоросійськ. Затопило один із його відсіків, через що корабель перекинувся на бік. Соціальні мережі публікують кадри підбитого корабля.

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За інформацією ЗМІ, пошкоджено корабель «Оленегорский горняк». Наразі корабель буксують до берега. Проте невідомо, це чи це результат прильоту, чи просто поломка.

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Зазначимо, що міноборони РФ зранку встигло похвалитися, що успішно відбили атаку дронів.

Нагадаємо, що 4 серпня міноборони РФ заявило про атаку морських дронів на Новоросійськ. Міноборони РФ оголосило, що в ніч на п'ятницю російську військово-морську базу спробували атакувати два українські безекіпажні катери.

У порту Новоросійська вранці в п'ятницю введено тимчасову заборону руху суден.

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Раніше повідомлялося, що вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Були припущення, що порт у Новоросійську атакували морські дрони.