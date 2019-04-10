Україна стоїть перед вибором: капітуляція чи довга дорога до свободи

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Найбільшим комунікаційним провалом Порошенка є саме невміння донести суспільству: Україна у війні

«Ліш би нє било войни» — один із ключових мемів совка. На ньому базувалося виправдання всієї внутрішньої і зовнішньої політики СРСР. Заради того, щоб не було війни, громадяни можуть і мають терпіти відсутність усіх свобод і навіть брак базових товарів і послуг. Заради цього навіть слід проливати кров на чужій землі за чужі інтереси.

І саме цей мем є прихованою основою кампанії Зеленського. Звідси його «стояння на колінах», забування Криму, винесення за дужки питань ідентичності.

Цей мем спрацьовує, бо країна втомлена війною.

Бо найбільшим комунікаційним провалом Порошенка є саме невміння донести суспільству: Україна у війні.

Звісно, люди не хотіли б чути про це. Але лідер від політика вирізняється саме тим, що говорить те, що необхідно, а не те, що подобається.

Неможливо виграти війну, навіть не назвавши її війною. Хоч Україна намагається це робити вже п’ять років.

Зеленський ж пропонує нам альтернативу: втечу від реальності війни.

Війна ж ніде не дінеться. Тож кожному із нас час обирати між цими варіантами: зустріти її на колінах чи твердо стоячи на ногах на своїй землі. Віддати ворогу все, що «за дужками»: мову, історію та території. Чи мобілізуватися на захист всього українського: людей, території, культури, права на власне трактування досвіду минулого і на самостійний вибір майбутнього.

Нам обирати чи капітуляція чи довга дорога до свободи.

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