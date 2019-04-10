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    Думки вголос

    Україна стоїть перед вибором: капітуляція чи довга дорога до свободи

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Розсилка
    Україна стоїть перед вибором: капітуляція чи довга дорога до свободи
    Фото: Znaj.ua

    Найбільшим комунікаційним провалом Порошенка є саме невміння донести суспільству: Україна у війні

    «Ліш би нє било войни» — один із ключових мемів совка. На ньому базувалося виправдання всієї внутрішньої і зовнішньої політики СРСР. Заради того, щоб не було війни, громадяни можуть і мають терпіти відсутність усіх свобод і навіть брак базових товарів і послуг. Заради цього навіть слід проливати кров на чужій землі за чужі інтереси. 

    І саме цей мем є прихованою основою кампанії Зеленського. Звідси його «стояння на колінах», забування Криму, винесення за дужки питань ідентичності. 

    Цей мем спрацьовує, бо країна втомлена війною. 

    Бо найбільшим комунікаційним провалом Порошенка є саме невміння донести суспільству: Україна у війні. 

    Звісно, люди не хотіли б чути про це. Але лідер від політика вирізняється саме тим, що говорить те, що необхідно, а не те, що подобається. 

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    Неможливо виграти війну, навіть не назвавши її війною. Хоч Україна намагається це робити вже п’ять років. 

    Зеленський ж пропонує нам альтернативу: втечу від реальності війни. 

    Війна ж ніде не дінеться. Тож кожному із нас час обирати між цими варіантами: зустріти її на колінах чи твердо стоячи на ногах на своїй землі. Віддати ворогу все, що «за дужками»: мову, історію та території.  Чи мобілізуватися на захист всього українського: людей, території, культури, права на власне трактування досвіду минулого і на самостійний вибір майбутнього. 

    Нам обирати чи капітуляція чи довга дорога до свободи.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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