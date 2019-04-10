Комітет виборців знайшов 272 підозрілих внески у звітах кандидатів



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КВУ виявив підозрілі внески у звітах 11 кандидатів майже на 40 мільйонів

Комітет виборців України виявив у проміжних фінансових звітах кандидатів у президенти України 272 підозрілі грошові внески.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба КВУ.

Суми внесків були приблизно схожими - від 145 до 149 тис. грн. Таким чином, у такий спосіб кандидати отримали від громадян понад 39 млн грн.

«Підозрілі внески були зроблені на користь одинадцяти кандидатів у президенти: А. Гриценка, Ю. Бойка, Р. Кошулинського, Є. Мураєва, В. Наливайченка, В. Скоцика, О. Вілкула, О. Богомолець, В. Зеленського, С. Тарути, В. Кривенка. Найбільше таких внесків надійшло до виборчих фондів А. Гриценка та Ю. Бойка. Так, фізичні особи перераховували до виборчого фонду А. Гриценка кошти в однаковому розмірі 145-149 тис. грн 97 разів, Ю. Бойка - 83 рази. Р. Кошулинський отримав від громадян 32 підозрілі грошові внески розміром 145-149 тис. грн, В. Скоцик - 15, Є. Мураєв - 11, В. Наливайченко - 9, О. Вілкул - 8, О. Богомолець - 7, В. Зеленський - 4, С. Тарута - 4, В. Кривенко – 2», - повідомили в КВУ.

Так, кандидат Євген Мураєв 6 лютого 2019 року отримав одразу 10 внесків по 149 тис. грн від жителів Одеси, Харкова та Сєвєродонецька. Кандидат Руслан Кошулинський 28 лютого отримав від фізичних осіб 9 внесків по 148 тис. грн, Віталій Скоцик отримав 4 внески по 144 827 грн, Валентин Наливайченко 6 березня отримав внесок на 149 999 грн, а 18 березня той самий громадянин пожертвував кандидату ще 149 999 грн.

У КВУ пояснили, що менші 150 тис. грн суми дозволяють уникати передбаченої законом спеціальної фінансової перевірки, адже суми від 150 тис. грн підлягають обов’язковому фінмоніторингу (ч.1 ст. 15 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

«Формально внескодавці та кандидати не порушують виборче законодавство, надаючи та отримуючи такі внески, однак ця ситуація свідчить про непрозорість походження коштів для фінансування виборчої кампанії. Зокрема, може мати місце ситуація, коли фінансова операція (внесок на користь кандидата) не відповідає фінансовому стану внескодавця. На думку КВУ такі внески мають стати підставою для додаткового внутрішнього моніторингу з боку Державної служби фінансового моніторингу України», - підсумували в КВУ.