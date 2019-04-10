Суд виправдав активіста, який у Києві агітував проти Зеленського



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Суд виправдав активіста Леоніда Овчаренка

Активіст повідомив, що має намір повернути конфісковані поліцією речі - листівки та каркас від намету

Шевченківський суд міста Києва закрив адміністративні провадження проти активіста громадського об'єднання «Відсіч» Леоніда Овчаренка.

Про це повідомив сам Овчаренко.

«Щойно відбулось друге засідання щодо звинувачення мене у проведенні незаконної агітації. Суддя сказала, що вона розглянула ті відеодокази, які надала поліція, та не побачила там жодних слідів ведення будь-якої агітації. І тому вона була вимушена закрити цю справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення», - заявив Овчаренко.

Активіст також повідомив, що має намір повернути конфісковані поліцією речі - листівки та каркас від намету.

Засідання щодо «ведення незаконної агітації» тривало паралельно із розглядом справи щодо «злісної непокори» без присутності активіста та захисника.

Провадження щодо «злісної непокори» суд також постановив закрити.

«Провадження у адміністративній справі закрити у зв'язку з відсутністю в діях Овчаренка складу адміністративного правопорушення», - заявила суддя Олена Піхур.

Зазначимо, активіста Леоніда Овчаренка 7 квітня, коли ще була заборонена передвиборча агітація, на Майдані Незалежності затримали правоохоронці "за незаконну агітацію" проти кандидата в президенти Володимира Зеленського та "непокору поліції". За словами активіста, він не роздавав листівки, їх мали забрати інші активісти, які надалі поширювали б їх після офіційного оголошення про проведення другого туру виборів.

Напередодні СБУ затримала інтернет-пропагандистку, яка закликала до створення «Запорізької народної республіки».